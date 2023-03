Súlyos a helyzet Bahmutnál, megindultak az oroszok Szlovjanszk felé - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. március 17. 11:53

Ukrajna továbbra is készül tavaszi offenzívájára, meg is érkeztek a frontra a francia AMX-10 RC páncélozott járművek. A Politico szerint Kína titokban fegyvereket adott Oroszországnak. A Wagner csoport halad Szlovjanszk felé, miközben a zsoldoscég vezetője szerint a védelmi minisztérium szándékosan szabotálja a munkájukat. Ukrajna Lengyelországtól és Szlovákiától is MiG-29-es vadászgépeket kap. Bahmut belvárosába északon és délen is betörtek az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül a pénteki nap háborús híreivel.