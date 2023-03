Putyin az ukrán ellenállás szimbólumát látogatta meg - Háborús híreink vasárnap

Vlagyimirv Putyin helikopterrel repült Mariupolba, és autóval járta be a város körüli kerületeket - olvasható a Kreml vasárnap kiadott közleményében. A közlemény szerint az orosz vezető megállt, hogy beszéljen a város Nyevszkij negyedének lakosaival, és egy lakos otthonába is meghívták. A közlemény nem tette egyértelművé, hogy a látogatásra mikor került sor. A Kreml közölte, hogy Putyin Mariupol tengerpartját is megnézte, meglátogatott egy jachtklubot és egy színházat.

A látogatás hírére azt követően került sor, hogy az ICC pénteken elfogatóparancsot adott ki Putyin és Marija Lvova-Belova orosz tisztviselő ellen egy ukrán gyermekek Oroszországba való deportálására irányuló állítólagos terv miatt.

Címlapkép: Contributor/Getty Images