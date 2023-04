Ötödjére tartottak választés két év alatt, de megint patthelyzet a vége

Az exit pollok szerint Kiril Petkov korábbi miniszterelnök nyerte meg a vasárnapi választásokat Bulgáriában, amely az elmúlt két évben már az ötödik volt. A nagyon szoros győzelme mellett továbbra is kérdés, milyen kormány alakul majd az országban és feloldható-e a politikai patthelyzetet.

Az Alpha Research által végzett és a BNT közszolgálati tévécsatorna által közzétett exit poll szerint a Kirill Petkov vezette Mi folytatjuk a változást párt 26,4 százalékot szerezve megnyerte a vasárnapi bulgáriai választásokat. Fő riválisa, Bojko Boriszov volt miniszterelnök Gerb pártja 25,5 százalékot szerzett. Három másik párt is bejutott a parlamentbe a felmérés szerint, amely nem biztos, hogy tükrözi a később este vagy hétfőn várható pontos eredményeket.

A 6,5 millió lakosú ország, az EU legszegényebbje, évek óta tartó politikai patthelyzetből keresi a kiutat, miután az eredménytelen szavazások sorozata miatt egyik politikai erő sem kapott elegendő támogatást ahhoz, hogy kormányzó többséget szerezzen. Ha a patthelyzet folytatódik, még az idén újabb előrehozott választásokra kerülhet sor - írja összefoglalójában a Bloomberg.

A rövid életű kormányok két éve alatt a hatalom nagy része a Rumen Radev elnök által kinevezett ideiglenes kabinetek kezében volt, és bár NATO-kiképzést szerzett volt vadászpilóta és tábornok, de Moszkva-barát álláspontot képviselt.

"A kormányalakítás továbbra is nagy nehézséget jelent" - mondta Boryana Dimitrova, az Alpha Research ügyvezető partnere a BNT televíziónak. Az exit pollok által mutatott szoros befutó azt jelenti, hogy meg kell várni a hivatalos eredményre van szükség ahhoz, hogy meghatározzák, hogyan fognak haladni a kormányalakítási tárgyalások.

A válság elmélyítette a balkáni ország elszigeteltségét az EU-ban, el kellett halasztani az euróövezetbe való jövő év elejére tervezett csatlakozást is. Valamint a hatalmi bizonytalanság késleltette az európai uniós gazdaságélénkítési támogatások lehívását is. A patthelyzet a 2023-as költségvetési törvénytervezet kidolgozásának folyamatát is megakasztotta, és Dimitar Radev jegybankelnök két évvel a hivatali ideje lejárta után is posztján marad, mert a felek nem tudnak megegyezni az utódjáról.

Ha az exit pollok pontosak, akkor Petkov blokkja kapja meg elsőként a kormányalakítási megbízást az elnöktől. Petkov, a Harvardon tanult egykori üzletember, kisebbségi kabinet létrehozására esküdött fel.

A mandátumok várható megoszlása a 240 fős parlamentben azonban azt mutatja, hogy szüksége van Boriszov Gerbjének vagy Boriszov pártjának, vagy legalább két másik pártnak a támogatására, amelyek egyike sem valószínű partner. Főként nem az oroszbarát ellenzéki párt, amely a euróbevezetését is ellenzi.

Címlapkép: Kiril Petkov régi-új bolgár miniszterelnök. Forrás: Borislav Troshev/Anadolu Agency via Getty Images