Nehéz lángszórókkal bombázzák Bahmutot, lángokban az orosz védelmi minisztérium – Háborús híreink csütörtökön

Modern háborúkban talán egyetlen zsoldoscég sem játszott még olyan fontos szerepet, mint az orosz Wagner csoport az Ukrajna ellen folytatott invázióban – az elmúlt hónapokban különösen megnőtt Jevgenyij Prigozsin harcosainak szerepe, ahogy minden szem a Bahmut körüli hadműveletekre szegeződik. Az is példátlannak mondható, hogy Prigozsin milyen durva hangnemben szidalmazza nyilvános, internetes platformokon az orosz hadvezetést, többször is árulónak nevezve Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt. Világos, hogy a Wagner sikerei egyre kellemetlenebbek az orosz katonai elitnek, azt is tudni lehet, hogy több frissen alakult és régebb óta működő PMC is pályázik arra a fontos szerepre, melyet Prigozsin cége az orosz katonai gépezetben és külpolitikában betölt. De melyek ezek és miért fontosak egyáltalán a zsoldoscégek Vlagyimir Putyin Oroszországának? Nézzük.