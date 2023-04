Megindulása előtt elbukhat az ukrán ellentámadás, Moszkvába látogatott a kínai védelmi miniszter - Háborús híreink hétfőn

Eleve bukásra lehet ítélve a közeljövőre tervezett nagy ukrán offenzíva - Állítja több elemző is. Bár Kijev már hetekkel korábban bejelentette azt, hogy elég nyugati fegyver gyűlt össze az országban egy nagyobb ellentámadás megindításához, ugyanakkor a légteret nem ellenőrzi egészében az ukrán légierő, így már az elő napokban eldőlhet az offenzíva sorsa. Mindeközben Moszkvában tett látogatást Li Shangfu kínai védelmi miniszter, aki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozott. Kína továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem szállít fegyvereket Oroszországba, ugyanakkor egyre több jel utal ennek ellenkezőjére . Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.