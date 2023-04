Ázsiában próbál barátokat szerezni Oroszország, kiszivárgott az ukrán ellentámadás időpontja – Háborús híreink kedden

Portfolio 2023. április 18. 06:42

Moszkvában tett látogatást Li Sang-fu kínai védelmi miniszter, aki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozott. Kína továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem szállít fegyvereket Oroszországba, ugyanakkor egyre több jel utal ennek ellenkezőjére. India és Oroszország egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről tárgyal – közölte hétfőn az orosz kereskedelmi miniszter. Az ukrajnai harcok központja továbbra is Bahmut városa, ahol az orosz erők újabb kisebb előrehaladásról számoltak be. Várhatóan 2023. április 30-án indul majd meg Ukrajna korábban bejelentett tavaszi hadjárata – írja kiszivárgott amerikai katonai dokumentumokra hivatkozva a Newsweek.