Friss térképek érkeztek: így áll most Ukrajna orosz inváziója

A két térkép között váltogatva csak minimális területi változások láthatóak: az oroszok lassan, de biztosan haladnak előre a donyecki Bahmut városában (bár itt az ukránok elméletileg meglehetősen sikeres ellentámadást is végrehajtottak), illetve Zaporizsja megyében is észlelhetőek néhány kilométeres változások, melyek általában annak köszönhetőek, hogy az orosz és ukrán csapatok kölcsönösen indítanak kisebb akciókat az ellenséges védelem feltérképezésére.

Over the month of April, the area assessed to be occupied by reduced by approximately 25km².This equates to a total of ~16.67% of Ukraine being occupied by .This is due to minimal advances and entering areas in the south previously considered to be grey zones. pic.twitter.com/1C2B99wtdC