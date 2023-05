Elesett Bahmut, de az ukránoknak máris új tervük van - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2023. május 22. 06:28

Bár az ukrán fél hivatalosan még nem ismerte el, mostanra szinte biztosra vehetjük azt, hogy elesett a kilenc hónapja ostrom alatt álló Bahmut városa. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a településtől nyugatra fekvő magaslatokon ha lassan is, de törnek előre az ukrán erők annak érdekében, hogy az oroszok után most ők keríthessék be a donbaszi várost. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.