Tegnap bejelentette az orosz védelmi minisztérium, hogy kitolták Belgorodból a „szabotőröket,” akik betörtek Ukrajna területéről. Az orosz médiában számos felvétel jelent meg azokról a haditechnikai eszközökről, melyet az orosz katonák zsákmányoltak / likvidáltak a területen.

Eddig, a felvételek alapján elveszett

A zsákmányokról publikált felvételek persze mutatnak pár furcsaságot: például több járművön is frissen felfestett „Za Bahmut!” (Bahmutért!) felirat látható. Ezek a feliratok korábban nem voltak megfigyelhetők a Szabad Oroszország Légió járművein, nagyon valószínű, hogy az oroszok fújták fel a zsákmányolt eszközökre, hogy alátámasszák azt az orosz narratívát, hogy Belgorod megtámadását Kijev azért szervezte meg, hogy eltereljék a figyelmet Bahmut elvesztéséről.

: A HMMWV M1152A1, two HMMWV M1151A1 and AMZ Dzik-2 IMVs (most in damaged condition) were captured by Russian forces at the Grayvoron border crossing checkpoint after the raid of the pro-Ukrainian Russian units into Oblast.A KrAZ Cobra was also destroyed. #Russia