Új igazolvány kapunk

Globális egészségügyi igazolványt adna ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) az uniós digitális Covid-igazolvány mintájára egy hétfőn aláírt partnerségi megállapodásnak köszönhetően. Az egyezményt Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója és Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa írta alá Genfben a globális egészségügyi biztonság megerősítése érdekében.

A koronavírus-világjárvány megmutatta a digitális megoldások fontosságát az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítésében. Az uniós vakcinaigazolványt "globális közjóvá" alakítanák át - mondta a WHO főigazgatója az aláírási ünnepségen.

A WHO és az Európai Bizottság szerint a globális digitális tanúsítási rendszer célja, hogy "megkönnyítse a mobilitást és a polgárok védelmét világszerte a jelenlegi és jövőbeli egészségügyi veszélyekkel, köztük a világjárványokkal szemben". Ez az első építőköve a WHO globális digitális egészségügyi tanúsítási hálózatának, amely digitális termékek széles skáláját tartalmazhatja a jövőben. A WHO főigazgatója szerint a hálózat segíteni fogja a szervezet tagjait abban, hogy jobban felkészüljenek a következő járványra vagy világjárványra. A jövőbeli globális digitális tanúsítási rendszer "a méltányosság, az innováció, az átláthatóság, valamint az adatok és a magánélet védelmének elvén fog alapulni".

A WHO nem fog hozzáférni a személyes adatokhoz, de képes lesz ellenőrizni a tanúsítványok hitelességét.

Címlapkép: Getty Images