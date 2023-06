Szemet vetett a hatalmas olajkincsre Putyin árnyékhadserege – Kellemetlen pofonba szaladhat bele Amerika?

Líbia az Arab Tavasz után káoszba fulladt, és 2014 után két rivális kormány alakult az országban: a nemzetközi közösség által elismert nyugati kormány Tripoli központtal, míg a többek között az oroszok által támogatott, Halífa Haftar tábornok vezette kormány a keleti Tobrukban. A polgárháború során idővel minden ország bezárta a nagykövetségét, azonban 2015-től kezdve a Wagner csoport részvételével Oroszország lett az egyik legaktívabb szereplő az országban. Az Egyesült Államoknak az elmúlt időszakban számos próbálkozása volt Moszkva és hozzá kötődő magán zsoldoshadsereg visszaszorítására az országban, azonban a mérkőzés még koránt sincs lefutva.

Az OPEC-tag Líbia rendelkezik Afrika olajkészleteinek a 40%-ával, így nem meglepő módon az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország is aktívan jelen próbál lenni az országban, azonban jelenleg úgy tűnik, Moszkvának áll a zászló.

Az orosz befolyás növekedése kapcsán egy jelentős mérföldkő volt 2022. szeptember 19-én Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentése, mely szerint Oroszország kilenc év után nemsokára újra megnyitja nagykövetségét Líbia fővárosában, Tripoliban. Az orosz lépés egybeesett Mohamed Maghrawi moszkvai líbiai nagyköveti kinevezésével.

Hogy megpróbálják ellensúlyozni Putyin előretörését, az Egyesült Államok eközben számos magas rangú tisztviselőt küldött Líbiába. Így például William Burns, a CIA vezetője is Líbiába látogatott januárban, ahol tárgyalt a keleti és nyugati rivális kormányokkal is.

Az Egyesült Államok alapvetően arra törekedne, hogy kiszorítsa az országból a Wagner csoport mintegy 2000 megmaradt zsoldosát, akik Haftar 2019-2020-as, Tripoli elfoglalását célzó sikertelen hadjáratát is támogatták, azt követően pedig segítettek neki hatalma megerősítésében. Bár számuk az ukrajnai invázió óta 4000 fölötti szintről lecsökkent, a Wagner-erők állítólag négy líbiai katonai támaszponton is jelen vannak és hozzáférnek néhányhoz az ország legfontosabb energetikai létesítményei közül, köztük a legnagyobb olajmezőhöz, El Sararához és az Esz Szider nyersolaj-exportterminálhoz is.

Az El Sarara olajmező Líbiában. Forrás: Javier Blas / Wikimedia Commons

A Wagner csoport Líbiában

A Wagner csoport már 2015 és 2019 között is aktívan tevékenykedett Líbiában, például orosz és szovjet fegyverrendszerek használatával és karbantartásával kapcsolatos kiképzést tartott a Haftar mögött álló Líbiai Nemzeti Hadsereg számára.

Ezekben az években a Wagner-közeli vállalatok mind keleten, mind nyugaton igyekeztek szerződéseket kötni a líbiai hatóságokkal. Az Al-Monitor által még 2019-ben átnézett hivatalos kormányzati dokumentumok szerint a Wagner-közeli cégek széles körű érdeklődést mutattak az energiaszektor iránt, beleértve a koncessziókra és fejlesztési szerződésekre vonatkozó kérelmeket az ország keleti és délkeleti részén. Az olaj- és gázipari létesítményekre vonatkozó biztonsági rendelkezések, valamint a déli régióban a bányászat szintén fontos részét képezik az oroszok által igényelt szerződéseknek.

A Wagner csoport kapcsán egyik fő kockázat az, hogy főként a közép- és dél-líbiai, olajban gazdag régiókban van jelen, amely miatt

folyamatosan fennáll a veszélye annak, hogy – a Moszkva elleni nyugati szankciókat megtorolva – támadást indít a líbiai energiatermelés és infrastruktúra ellen, ezzel veszélybe sodorva Európa energiabiztonságát.

Jelenleg a Wagner-egységek főként az ország keleti felét fedik le, különösen az al-Marzs város közelében lévő al-Hádim légi támaszponton, valamint a központi régióban lévő Szirte és al-Dzsufrah városokban erős a jelenlétük. Vélhetően itt található a Wagner vadászgépeinek és legértékesebb eszközeinek többsége, beleértve a fejlett légvédelmi rendszereit és vadászrepülőgépeit is.

Gleb Iriszov, az orosz légierő egykori tisztje, aki 2019-2020-ban a szíriai Hmeimim légibázison szolgált, amelyet Moszkva a Wagner-erők líbiai ellátására használt, azt mondta a Bloombergnek, hogy személyesen látott megközelítőleg 20 MiG-29-es vadászgépet, valamint harci helikoptereket Líbiába szállítani. A Haftar mögött álló Líbiai Nemzeti Hadsereg forrásai 2022 januárban azt közölték az Al-Monitorral, hogy

a Wagner-harcosok több mint 10 hónapja nem kaptak fizetést, így felmerül a kérdés, hogy ahogy az ukrajnai háború előrehalad, ki is finanszírozza itt igazából az orosz magán zsoldoshadsereget.

Az Egyesült Államok kihívásai

Washington Moszkvával szemben hátrányos helyzetben van Líbiában, ahol nincsenek csapatai és diplomáciai jelenléte sem. Az amerikai nagykövetséget 2014-ben zárták be, a keleti Bengáziban lévő amerikai konzulátust pedig akkor, amikor az ellene 2012-ben elkövetett támadásban meghalt az amerikai nagykövet. Mindez olyan belpolitikai felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, amely megnehezíti a visszatérésről szóló esetleges döntést. Ezzel együtt az amerikai tisztviselők azt mondják, hogy dolgoznak a nagykövetségük újbóli felállításán, azonban a döntés politikailag továbbra is kényes Joe Biden számára.

Az amerikai külügyminisztérium a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó, 2022 márciusában nyilvánosságra hozott kiadási tervében finanszírozást kér "egy lehetséges líbiai diplomáciai utazást támogató műveleti létesítmény és a kapcsolódó műveletek finanszírozására egy esetleges amerikai jelenléthez". Eközben több európai ország is újranyitotta a nagykövetségét a háború sújtotta országban, köztük Olaszország 2017-ben, Franciaország 2021-ben, az Egyesült Királyság pedig 2022-ben.

A nyugati kormányhoz hű harcosok Tripoli ostromakor, 2019. Forrás: VOA / Wikimedia Commons.

Oroszország Kadhafi bukása óta különböző módokon próbálta növelni a befolyását Líbiában: sokáig egyértelműen Haftar keleti kormányát támogatta, ennek a csúcsa volt Tripoli sikertelen ostroma, melyet követően Kadhafi fia, Szaif al-Iszlám elnöki ambíciói mögé igyekezett beállni.

Úgy tűnik azonban, hogy egyik terv sem volt sikeres, így Putyin most a status quót támogatja, hogy jelentős befolyása legyen a líbiai olajexportra.

Ennek kapcsán a Wagner csoporton keresztül sikerült elérni a líbiai nemzeti olajtársaság (NOC) vezetőjének a 2022-es cseréjét, amivel az ország kritikus nyersanyagkincse fölött rendelkező hivatalok immár Haftar és Moszkva érdekeit veszik leginkább figyelembe.

Az NOC új vezetője, Farhat Bengdara azt tervezi, hogy 2024-ben új blokkokat nyit meg Líbia a nemzetközi vállalatok előtt, és öt éven belül napi 1,2 millióról 2 millió hordóra növeli a kitermelést. A legtöbb olajipari elemző azonban kételkedik abban, hogy az NOC ezt nagyobb politikai stabilitás nélkül meg tudja valósítani.

A líbiai kőolaj- és földgázkészlet kritikus az EU számára is, mivel az ukrajnai háború közepette alternatívát tudna jelenteni az Oroszországból érkező szállításoknak. Ennek jegyében Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2022. január 28-án Líbiában folytatott tárgyalásokat, amelyek során egy nyolcmilliárd dollár értékű földgázfejlesztési megállapodást is aláírtak. Az olasz ENI a hosszú évek óta ingatag biztonsági helyzet ellenére folytatta a gázkitermelést Líbiában.

Tobruki olajkikötő. Forrás: Mujaddara / Wikimedia Commons

A Bloombergnek nyilatkozó Jalel Harchaoui, a londoni székhelyű Royal United Services Institute líbiai szakértője szerint az Egyesült Államoknak két kitűzött célja volt Líbiában: a Wagner-csoport kiűzése az országból, illetve a választások megtartása 2023-ban, azonban szerinte

Egyik sem fog megvalósulni, főként azért, mert az USA nem is igazán próbálkozik velük.

Líbiai elnökválasztás 2023-ban?

Az elnökválasztást eredetileg 2021 decemberében, a parlamenti választásokat pedig 2022 januárjában tartották volna, de Tripoli mindkettőt elhalasztotta, arra hivatkozva, hogy a rivális frakciók nem egyeztek meg a részletekben. A 2023-as választások kapcsán is jelentős kihívások vannak, az ENSZ különmegbízottja arról próbálja meggyőzni a két rivális líbiai kormányt, hogy vagy velük együtt lesz választás, vagy nélkülük, és elveszíthetik minden pozíciójukat. Júniusban a keleti és a nyugati parlament elnöke tárgyalt is egy új választási törvényről Marokkóban.

Haled al-Montasszer, a Tripoli Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora a helyzetről az Al-Monitornak nyilatkozva azt mondta, hogy ehhez az amerikai támogatás nem elég, és hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a fő rivális Oroszország is hozzájáruljon.

A politikai sakkjátszma várhatóan idén is folytatódni fog az amerikai és az orosz fél között Líbiában. Az ország keleti és nyugati kormányra való felosztottsága alapvetően jó talajt szolgáltat ehhez, azonban az is látszik, hogy most már a külső hatalmak egyre hangsúlyosabban igyekeznek felvenni a kapcsolatot mindkét vezetéssel. Az elmúlt évek alapján nehéz megítélni, hogy idén lesz-e választás az országban, és sikerül-e így egy bő évtized után egységesíteni az országot. Elnézve az orosz és az amerikai lépéseket, a mostani helyzetben Washington elsődleges célként sokkal inkább a Wagner csoport katonáinak az eltávolítására törekszik, miközben az EU érdeke a kiszámíthatóság és az orosz alternatívaként szolgáló líbiai gázszállítás biztosítása, az oroszok célja pedig ezen nyugati érdekek megakadályozása lehet.

Az események egyre inkább kezdenek összekötődni az ukrajnai háborúval, így kérdés, hogy oda-vissza milyen hatással lesznek a két kontinensen zajló események. Oroszország mellett a Wagner is többfrontos harcra készülhet; lehet, hogy Moszkva irányítása alá kerül a csoport, de sem zárható ki, hogy Afrikában is, Ukrajnában is meg tudja őrizni pozícióit.

Címlapkép: Az olajlétesítmények őrzésével, a líbiai olajmezők és kikötők védelmével megbízott különleges egység kiképzése után 2021. március 21-én a líbiai Tripoliban. Hazem Turkia/Anadolu Agency via Getty Images