Bahmut környékén a leghevesebbek a harcok, komoly feszültség a zaporizzsjai atomerőmű körül - Háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2023. július 06. 06:42

Bahmut körül heves harcok dúlnak az orosz és az ukrán csapatok között, mindkét fél területi nyereségről számolt be. Az ukrán offenzíva továbbra is nagyon lassan halad, jelentős veszteségekkel. Oroszország megtalálhatta a Wagner-csoport helyetteseit. Az oroszok és az ukránok is egymást vádolják a zaporizzsjai atomerőmű körül kialakult feszültségek miatt. Állítások szerint valakik az erőmű felrobbantására készülnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.