Mindent bevetnek az oroszok, keveslik az ukránok a támogatást – Háborús híreink szombaton

A június 24-i orosz Wagner-lázadás hatására jelentősen meggyengült a zsoldoscsapat helyzete. A bizonytalanság nemcsak az ukrajnai háborúban jelentett problémát, hanem a kiterjedt nemzetközi zsoldoshálózat átalakításában kellett gondolkodnia a Kremlnek. Az elmúlt napokban többször is teljesen megfordultak az események, és most megint teljesen más végkimenetelük lehet, mint korábban volt. A Közép-afrikai Köztársaság példáján keresztül szemléztük, hogy hol tart most a Wagner Afrikában, és mire készülhetnek a jövőben.