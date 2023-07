Támadásba lendültek az orosz csapatok az ukrán fronton, Lengyelország mozgolódik - Háborús híreink kedden

Lelőttek az ukrán tengerészgyalogosok egy orosz Ka-52-es harci helikoptert Donyeck megyében.

A háború kezdete óta már legalább 38 ilyen forgószárnyas elveszett a harcokban, az orosz háború előtti készlet körülbelül 30-40%-a.

: This morning, the Ukrainian 38th Marine Brigade shot down a Russian Ka-52 attack helicopter in Oblast- as claimed, MANPADS were used and the crew didn't survive. #Ukraine