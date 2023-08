Harmadik fél hajójára nyitott tüzet Oroszország, Donyeckben próbálnak áttörni az ukránok - Háborús híreink hétfőn

Moszkva a legmodernebb, hivatalosan rendelkezésre is álló fegyverei közül meglehetősen keveset vetett be Ukrajnában. Nincs ez másképp a meglehetősen egyedi koncepciót képező BMPT 'Terminator' harckocsitámogató páncélozott járművek esetén sem. Nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok másodszor is a frontra küldték a fegyvert, az elsőhöz hasonló eredményekkel.