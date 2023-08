Súlyos botrány alakul a szuperhatalmak közt: igazán magas rangú fegyveriparos kémkedett a CIA-nak

Kína azzal vádolta meg az egyik állampolgárát, hogy rendkívül érzékeny katonai információkat adott át az Egyesült Államok hatóságainak. Az ügy érzékeny pillanatban érkezett, hiszen a globális versengés, a Tajvan-kérdés miatt egyébként sem felhőtlen Washington és Peking viszonya, egy hete ráadásul az amerikaiak számoltak be hasonló kémügyről. Akkor két kaliforniai katonát kapcsoltak le, akik Kínának adtak át érzékeny információkat - írja a CNN.

A kínai kémelhárítás nyilvánosságra hozott egy esetet, miszerint lelepleztek egy állampolgárt, aki érzékeny katonai információkat szolgáltatott ki az Egyesült Államok szerveinek. A pénteken napvilágra került információk szerint egy kínai születésű férfi adott át minősített adatokat az amerikai CIA-nak (Központi Hírszerző Ügynökség). Az elmondások szerint a „Zeng” néven megnevezett illető egy kínai hadiipari óriásvállalatnak dolgozott magas beosztásban.

A kínai hírszerzés szerint az 52 éves férfit korábban Olaszországba küldték dolgozni, ott találta meg az amerikai nagykövetség egyik diplomatája, majd fokozatosan egyre szorosabb kapcsolatot alakítottak ki. A férfinek ellenszolgáltatásként az egész családja számára amerikai állampolgárságot és hatalmas mennyiségű pénzt ajánlottak fel, amennyiben a szükséges katonai információkat átadja az USA szerveinek. A megállapodás szerint a férfi kiképzést is kapott a CIA-tól, és később is rendszeresen találkozott az amerikai kémszolgálat embereivel, ahol nagy mennyiségű érzékeny adatot adott át nekik. Az ügyet egy vizsgálat során tárták fel, és a kínai hatóságok most átadták az ügyészségnek a férfi kémkedési kérdését.

A hír érzékeny pillanatban érkezett, Peking és Washington egyébként is kifejezetten hűvös viszonyt ápol egymással.

Ráadásul egy héttel korábban egy másik kémbotrány rázta meg a két ország viszonyát, akkor Washington jelentette be, hogy lefülelt két haditengerészeti alkalmazottat, akik Pekingnek szivárogtattak információkat.

A Kínai Állambiztonsági Minisztérium egy Peking felügyelete alá tartozó szervezet, amely a legnagyobb rejtés alatt működik. Az utóbbi időben elkezdtek aktívabban kommunikálni, ennek részeként indítottak egy kampányt az országban, miszerint a lakosság segítsen a szervnek és jelentsen nekik, ha kémkedést tapasztalnak. Akik átadnak információkat nekik, azoknak pénzt és védelmet ajánlanak cserébe. Kínában a hasonló nemzetbiztonsági ügyek egyre inkább a közvélemény és a politika figyelmének középpontjába kerülnek, Hszi Csin-ping kínai elnök is határozottan ezekre hivatkozva irányítja egyre nagyobb kormányfelügyelet alatt az országot.

Címlapkép forrása: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images