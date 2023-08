Meghalt egy orosz vezérezredes, határátkelőket zárnak a litvánok a Wagner miatt - háborús híreink csütörtökön

Elhunyt Gennagyij Zsidko vezérezredes – számolt be róla a Ria Novosztyi orosz hírportál. Zsidko rövid ideig az orosz-ukrán háború hadműveleteit is vezethette. 2022 májusától kezdve, 2022. októberéig ő volt az Ukrajnában harcoló orosz erők főparancsnoka, tisztségében Szurovikin tábornok váltotta fel. A Ria Novosztyi értesülései szerint hosszú betegség következtében hunyt el. A litván kormány úgy döntött, hogy augusztus 18-tól ideiglenesen bezár kettőt a hat fehéroroszországi határátkelője közül – számolt be szerdán az LRT litván közmédia. Ezeket a határátkelőket jelenleg főként személygépkocsik és üres teherautók használják. Korábban a vámosztály vezetője, Darius Zvironas azt mondta, hogy ezeknek a pontoknak a bezárása nem érinti a fehéroroszországi határon áthaladó áruk mozgását.