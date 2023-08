Felvételt tettek közzé az orosz Szinkivka elfoglalásáról, de valami nagyon nem stimmel a bizonyítékkal

Orosz források hétfő reggel arról számoltak be, hogy teljesen orosz kézre került a közel két hete ostromlott Szinkivka település, amely alig hat kilométerre található a tavalyi ukrán offenzíva egyik legnagyobb nyereségétől, Kupjanszktól.

Ennek bizonyítása érdekében egy felvételt is közzétettek arról, hogy orosz páncélos dübörög át a településen.

Problem is, there are no such streets in the village. where can it be? @GeoConfirmed