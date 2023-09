Oroszország átcsoportosítja frontvonali erőit, nyomulnak előre az ukrán csapatok – Háborús híreink szombaton

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint az, hogy Oroszország átcsoportosította a frontvonali erőket, hogy megerősítse "leépült" egységeit Ukrajna délkeleti részén, valószínűleg akadályozza Moszkvát abban, hogy más frontterületeken támadó műveleteket hajtson végre.

Legutóbbi hírszerzési jelentésében a minisztérium azt írta, hogy az ukrán csapatok előrenyomultak a Zaporizzsja régióban lévő Robotine várostól keletre lévő orosz fő védelmi vonalra.

Az ukrán erők Bahmuttól délre is nyomás alatt tartották az orosz állásokat, és fokozatos előnyre tettek szert Kliscsijivka és Andrijivka között - közölte a minisztérium az X/Twitteren közzétett frissítésében.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 09 September 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1MTC91GtCL