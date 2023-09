Harmadik világháborúról beszél Zelenszkij, nehéz jóslat jött Amerikából - Háborús híreink hétfőn

Az Oroszországban működő nyugati vállalatok pénzügyi kényszerzubbonyba kerültek, mivel a Kreml továbbra is blokkolja, hogy hozzáférjenek több milliárd dollárnyi nyereségükhöz. A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) által összeállított adatok szerint a tengerentúli vállalatok által 2022-re bejelentett 20 milliárd dolláros oroszországi profitból mintegy 18 milliárd dollárnyit bukhatnak el - számolt be a Financial Times.