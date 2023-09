Hatalmas tisztogatás zajlik az ukrán katonai vezetésben, Kijevnek tovább kell várnia a német csúcsfegyverre - Háborús híreink kedden

Ukrajnában nemrégiben komolyabb tisztogatások kezdődtek meg a vezetésben, miután több botrány is beárnyékolta a katonai elitet. A védelmi miniszter után most mind a hat miniszterhelyettes és egy védelmi államtitkár is távozni kényszerült – írja a Kyiv Independent . Később a hivatalos magyarázat is megérkezett. Közben Németország további katonai eszközöket biztosít Ukrajnának egy 400 millió euró értékű új segélycsomag részeként - közölte Boris Pistorius német védelmi miniszter. A Taurus cirkálórakétákról azonban még nem született döntés.