Pengeélen táncol Kijev, fegyverekért házalt Zelenszkij - Háborús híreink pénteken

Portfolio 2023. szeptember 22. 06:29

Csúnyán összeveszett az ukrán gabonán Lengyelország és Ukrajna, Varsó a fegyverszállítmányok leállítását is belengette, de mindkét fél igyekszik tárgyalásokkal rendezni a helyzetet. Zelenszkij az Egyesült Álamokban lobbizik fegyverekért, Biden egy 325 millió dolláros csomagot jelentett be, mely már az Abrams harckocsikat is tartalmazza. Folytatódik a távolsági harcászat is: Moszkva az ukrán városokat lövi, Kijev a krími reptereket. Az ukrán 82. rohamdandár nyugati páncélosai elkezdték kiszélesíteni a déli fronton ütött rést. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.