Ömlenek a fegyverek Ukrajnába, újabb támadást indított az orosz hadsereg - Híreink az ukrajnai frontról csütörtökön

Portfolio 2023. november 02. 14:14

Továbbra is támadják az oroszok a donyecki Avgyijivka térségét, az ukrán haderő folyamatosan szivárogtatja az erősítést a régióba. Közben újabb AMX-10 RC könnyű páncélosokat szerez be az ukrán vezetés. Sajtóhírek szerint a Wagner csoport ismét aktív, Jevgenyij Prigozsin korábbi vezető fia menedzseli most a zsoldosbrigádot. Arról is érkeztek hírek, hogy Oroszország újabb támadást kísérelt meg Vuhledárnál, egyelőre sikertelenül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.