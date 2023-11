Moszkvára vetett szemet Zelenszkij, meglepő helyen bukkantak fel az ukrán páncélosok - Háborús híreink szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en (korábban Twitter) jelentette be azt, hogy 43 ukrán és 36 moldovai állampolgárt sikerült kimenekíteniük a Gázai övezetből.

Ukraine has successfully evacuated its first group of 43 Ukrainian nationals from Gaza. They are now safe in Egypt, where Ukrainian diplomats are providing them with the necessary assistance.We have also helped evacuate 36 citizens of Moldova, and we are glad to help our {:url}