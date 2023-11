Hatalmas robbanás rázta meg Volgográdot az éjszaka, kiderült mit találtak el az ukránok

A Déli Katonai Körzet 1061-es számú logisztikai központja az éjszaka folyamán váratlanul "kigyulladt", a lángok több kilométeres távolságból is látszottak. A „Baza” orosz Telegram-csatorna által közétett felvételeken kisebb detonációk láthatóak és hallhatóak.

A fire and explosions/detonation of ammunition were reported on the territory of a military unit in the Volgograd region, Russia. pic.twitter.com/tfgSQlpAyP