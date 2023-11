Hibrid hadműveletekbe kezdtek az oroszok, világrekordot dönthettek Ukrajnában – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Oroszország egy jól ismert hibrid hadviselési technikába kezdett, amikor mesterségesen kreál migránsválságot a finn–orosz határon – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet hétfői jelentésében. 3,8 kilométeres távolságból adott le halálos találatot egy orosz katonára egy ukrán mesterlövész, ezzel megdöntötte a korábbi, 3,54 kilométeres világrekordot – állítja ezt az SzBU, Ukrajna szövetségi hírszerzési szervezete. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.