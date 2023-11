Véget vetne a háborúnak Putyin, átírta a forgatókönyveket a raszputyica – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Tragédiának nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háborút a G20 csúcsra küldött üzenetében, és azt mondta, ideje véget vetni a konfliktusnak. Egyre nagyobb problémákat okoz a frontokon az esős idő és a sáros talaj, vagyis ukrán nevén a raszputyica. Oroszország egy jól ismert hibrid hadviselési technikába kezdett, amikor mesterségesen kreál migránsválságot a finn–orosz határon – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet hétfői jelentésében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.