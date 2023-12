Orosz rakéta hatolhatott be a lengyel légtérbe az Ukrajnát sújtó brutális légitámadása után – Háborús híreink pénteken

A háborúpárti orosz nacionalista, egykori szakadár parancsnok, a jelenleg börtönben ülő Igor Girkin bejelentette, befejezi elnökjelölti kampányát, miután nem sikerült regisztráltatnia magát a Központi Választási Bizottságnál – írja az Institute for the Study of War amerikai védelmi agytröszt csütörtöki jelentése.