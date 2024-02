Orosz hadihajót süllyesztettek el az ukrán különleges erők, megegyeztek az EU-tagállamok vezetői Ukrajna támogatásáról – Háborús híreink csütörtökön

Denisz Smihal ukrán kormányfő X-oldalán üdvözölte az EU-s tagállamok vezetőinek megegyezését Ukrajna támogatásáról.

Az EU tagállami újra megmutatták, hogy szolidárisak és egységesek Ukrajna támogatásában, ami a háborúval való szembenállást illeti

– írta Smihal, aki köszönetet mondott a támogatásért az Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek, valamint a tagállamok vezetőinek.

Welcome an approval by the decision on establishing of Ukraine Facility of up to 50 billion for 2024-2027. EU Member States one more time show their solidarity & unity in the actions to Ukrainian people to withstand the war. Grateful to , the Leaders of EU #EUCO