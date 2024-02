Titkos orosz képességektől retteg Amerika, veszélyben lehet Zelenszkij riválisának az élete – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az amerikai Kongresszus hírszerzési testülete komoly nemzetbiztonsági kockázatot fedezett fel, az ügy most a Fehér Házban van. A kérdés egész Amerikát lázban tartja most, szivárognak az információk. A hírek szerint az Egyesült Államok attól tart, hogy Oroszország a világűrbe juttatna atomtöltetet. Petro Porosenko volt ukrán szerint Ruszlan Sztefancsuk házelnök nem engedélyezte számára, hogy részt vegyen a müncheni biztonsági konferencián, arra hivatkozva, hogy veszélyben lehet az élete – írja a The Kyiv Independent . Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.