Mi történik itt? – Orosz katonák jelentek a katonai junta uralta országban, nem üres kézzel érkeztek

Az RTN csütörtöki adása felvételt mutatott egy katonai szállító repülőgépről, amelyből felszereléseket pakolnak ki, miközben egyenruhás emberek állnak a gép mellett.

Azért vagyunk itt, hogy kiképezzük a nigériai hadsereget, és hogy fejlesszük a katonai együttműködést Oroszország és Niger között

– mondta a csütörtöki felvételen egy terepszínű egyenruhát viselő férfi, aki az RTN szerint az egyik kiképző volt.

| : Russian forces arrive in the African country of Niger on board Ilyushin Il-76 transport planes (one of the borts visible is RF-78795).Following a military coup in 2023, Niger's new junta tightened ties with Russia. French troops withdrew from the country by the #Niger