Titokban Oroszország támadását engedélyezte Biden, több helyszínen is lesújtott Ukrajna – Háborús híreink pénteken

A nyugati országok folyamatosan eszkalálják a háborút Oroszországgal szemben; ahogy elszámolták magukat azzal, hogy Moszkva nem fogja megtámadni Ukrajnát, úgy elszámolhatják magukat azzal kapcsolatosan is, hogy most úgy látják, Oroszország nem fog atomfegyvert használni – írja friss blogbejegyzésben Dmitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke. Medvegyev úgy látja: most már teljesen reális, hogy NATO-orosz háborúvá eszkalálódik az orosz-ukrán háború.