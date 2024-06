Putyin kész a NATO-val tárgyalni, kicsaphatja a biztosítékot Amerika döntése – Háborús híreink szombaton

Portfolio 2024. június 22. 08:28

Pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök elmondta, hogy Oroszország készen áll az eurázsiai biztonság kiépítéséről szóló elképzelések széles körű, globális megvitatására, mások mellett NATO-tagállamokkal is. Eközben az Európai Unió országai megállapodtak az Oroszországgal szembeni 14. szankciócsomagról, a hírek szerint pedig több szövetségesnél is kicsaphatja a biztosítékot, hogy Ukrajna alkalmazhatja az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétarendszereket, hiszen mostantól nemcsak az orosz rakétatámadások ellen, hanem az országot célba vevő ellenséges repülőgépek megsemmisítésére is használhatják. Cikkünk folyamatosan frissül.