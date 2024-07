Teljesen megváltozhat az Ukrajnával kapcsolatos politika a nyugati atomhatalomban, Kijevet bombázták az éjjel az oroszok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio 2024. július 01. 07:16

Vasárnap zajlottak a nemzetgyűlési választások Franciaországban, ahol az előzetes várakozásoknak megfelelően a Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN) szerezte a legtöbb szavazatot. Az eredmények egyben azt is jelentik, hogy a szélsőjobboldali formáció előretörése átalakíthatja az Ukrajnával kapcsolatos párizsi politikát is. Az RN vezető politikusai korábban több alkalommal is azt mondták, hogy nem fogják megengedni, hogy francia katonák menjenek a kelet-európai országba. Közben folytatódtak az orosz rakétatámadások, az éjjel Kijev területét érték csapások. Cikkük folyamatosan frissül a háború legfrissebb eseményeivel.