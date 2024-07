Átléptek egy határt a jemeni lázadók: környezeti katasztrófát is hajlandóak okozni saját partjaiknál

A jemeni húszi lázadók tavaly november óta támadják lényegében folyamatosan a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben - a világ egyik legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalán - közlekedő hajókat. Most egy olajtankert találtak el, és bár az üzemeltető szerint a károk minimálisak, a támadásról készült videó alapján erről nem vagyunk meggyőződve.

A görög tulajdonban lévő, Libériai zászló alatt hajózó CHIOS Lion a Vörös-tengerről tartott az Ádeni-öböl felé, amikor egy húszi tengeri drón eltalálta. A támadásra még hétfőn került sor Jemen második legnagyobb kikötöjétől, el-Hudajától nagyjából 100 tengeri mérföldre. A legénység nem sérült meg.

A hajó legénysége, illetve tulajdonosa szerint a károk minimálisak maradtak, ugyanakkor a járművet visszafordították északra, illetve dolgoznak azon, hogy megállapítsák, mennyi olaj ömölhetett a tengerbe.

idget type="twitter" caption="️The Houthis published a video of their latest attack using a kamikaze boat on the CHIOS Lion oil tanker, owned by Greece and sailing under the flag of Liberia." url="pic.twitter.com/UsM618t7jc" twit_url="https://twitter.com/front_ukrainian/status/1813268458890555599?ref_src=twsrc%5Etfw" name="