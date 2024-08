Csődbe ment Ukrajna, Kijev béketárgyalásokat akar - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Portfolio 2024. augusztus 01. 08:03

Megérkeztek az első F-16-os vadászbombázók Ukrajnába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényt írt alá, amely felhatalmazza Ukrajnát arra, hogy felfüggessze az államadósság finanszírozását, ezután Ukrajna technikai csődbe ment. Bejelentette azt is, hogy Ukrajna a novemberi békekonferenciára meg akarja hívni Oroszországot is. Toreck és Prokovszk felé is nyomulnak előre az orosz katonák. Hamarosan újabb Leopard 2-es harckocsik érkeznek Ukrajnába. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.