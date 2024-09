A legmodernebb orosz fegyvereket játszanák át Amerikának, újabb országra terjedhet ki az ukrajnai háború – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az amerikai hadsereg 3. gyalogoshadosztály 1. páncélos dandárja új taktikákat és technológiákat tesztel a hadsereg modernizációs törekvéseinek részeként. A dandár nemrég a Nemzeti Kiképzőközpontban gyakorlatozott, ahol az ukrajnai tapasztalatokat is felhasználva próbálták ki az új módszereket - számolt be a Defense One.