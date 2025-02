Donald Trump fia szerint Ukrajna helyett az orosz hadseregnek kellett volna fegyvert küldeni

„El sem tudom képzelni, hogy valaki, akinek a helyén van az esze, Ukrajnát válassza szövetségesnek, ha Oroszország a másik opció. Gondoljuk végig: masszív atomhatalom, tele vannak nyersanyagokkal, szó szerint a világ legnagyobb országa. És haha, ott van Ukrajna, ahol ott van Csernobil és néhány sugárzásra ellenálló kutya. Közben a Biden-adminisztráció szerint mindenképp erre a szövetségesre van szükségünk. Toljuk beléjük az összes pénzünket!” – fejti ki véleményét az orosz-ukrán konfliktusról a jelenlegi amerikai elnök fia saját podcastjében.

Őszintén, ha valamit, az Egyesült Államoknak inkább Oroszországnak kellett volna fegyvereket küldenie”

– teszi hozzá.

WILD Donald Trump Jr.: I honestly cant imagine that anyone in their right mind would be picking Ukraine as an ally when Russia is the other option, the US should have been sending weapons to Russia. pic.twitter.com/TWrv1mcGr8