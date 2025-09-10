Ennyien érkeztek Ukrajnából kedden
Az ukrán-magyar határszakaszon 6265-en léptek be Magyarországra kedden. Tartózkodási engedélyt 32 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket
Orosz drónok hatoltak be a NATO-tag Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek. Az incidens közben Lengyelország bejelentette, hogy csütörtöktől lezárja a fehérorosz határt - írta a The Guardian.
NATO-tagállam lőtt le orosz drónokat, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán
Riasztották a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt, melyek vélhetően az orosz-fehérorosz Zapad 2025 hadgyakorlat miatt repültek NATO-légtérbe. Az ukrán fegyveres erők nyugati szövetségeseiktől tíz Patriot-légvédelmi rendszert kért a támadások kivédése érdekében a keddi ramsteini találkozón. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeivel.
