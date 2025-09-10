  • Megjelenítés
NATO-tagállam lőtt le orosz drónokat, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán
Globál

NATO-tagállam lőtt le orosz drónokat, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán

Portfolio
Riasztották a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt, melyek vélhetően az orosz-fehérorosz Zapad 2025 hadgyakorlat miatt repültek NATO-légtérbe. Az ukrán fegyveres erők nyugati szövetségeseiktől tíz Patriot-légvédelmi rendszert kért a támadások kivédése érdekében a keddi ramsteini találkozón. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeivel.
Megosztás

Ennyien érkeztek Ukrajnából kedden

Az ukrán-magyar határszakaszon 6265-en léptek be Magyarországra kedden. Tartózkodási engedélyt 32 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Megosztás

Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket

Orosz drónok hatoltak be a NATO-tag Lengyelország légterébe, melyeket a lengyel erők lelőttek. Az incidens közben Lengyelország bejelentette, hogy csütörtöktől lezárja a fehérorosz határt - írta a The Guardian.

Tovább a cikkhez
Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket
Megosztás

NATO-tagállam lőtt le orosz drónokat, beadta a bevásárlólistát Ukrajna - Háborús híreink szerdán

Riasztották a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt, melyek vélhetően az orosz-fehérorosz Zapad 2025 hadgyakorlat miatt repültek NATO-légtérbe. Az ukrán fegyveres erők nyugati szövetségeseiktől tíz Patriot-légvédelmi rendszert kért a támadások kivédése érdekében a keddi ramsteini találkozón. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeivel.

Keddi hírfolyamunk itt olvasható el.

Kapcsolódó cikkünk

6 milliárd dollárt és 10 Patriot rakétarendszert kér Ukrajna

Kiderült, mi az ukrán EU-csatlakozás feltétele

Címlapkép forrása: Paula Bronstein / Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-595081313
Globál
Átlépték a határt az orosz drónok, NATO-tagállamnak kellett lelőnie őket
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility