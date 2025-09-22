Imperialista mesterterv? Tagadják Donald Trump vádjait, a béke érdekében párbeszédet sürgetnek

Az Egyesült Államok a közelmúltban hadihajókat és egy atomhajtású tengeralattjárót küldött a Karib-tengerre, hivatalos bejelentés szerint egy kábítószer-ellenes művelet keretében. Ennek eredményeképpen legalább négy feltételezett kábítószer-csempészhajót semmisítettek meg Venezuela közelében, a műveletekben 17 ember életét vesztette.
A szeptember 6-i, Delcy Rodriguez alelnök által nyilvánosságra hozott levélben Maduro leszögezte, hogy az Egyesült Államok vádjai a hatalom "maffiákkal és kábítószer-kereskedő bandákkal való kapcsolatairól teljesen hamisak".
Ez a legrosszabb hamis hír, amelyet országunk ellen terjesztettek, hogy igazolják a fegyveres konfliktus gerjesztését
- írta Maduro, aki kifejezte reményét, hogy Trumppal együtt legyőzhetik "azokat a hamis állításokat, amelyek besározták kapcsolatunkat, amelynek történelminek és békésnek kell lennie”
Ezekről és más kérdésekről mindig nyitottak vagyunk egy közvetlen és őszinte párbeszédre az Ön különmegbízottjával [Richard Grenell], hogy túllépjünk a médiazajon és az álhíreken
- tette hozzá a venezuelai elnök a Reuters szerint.
"Az ENSZ és más szervezetek adatai szerint, amelyeket saját hírszerző ügynökségeik is megerősíthetnek, a Kolumbiában termelt kábítószer 87 százaléka a csendes-óceáni kikötőkön, 8 százaléka az észak-kolumbiai La Guajira-félszigeten keresztül hagyja el az országot, és alig 5 százalékát próbálják Venezuelán keresztül szállítani" - írta, azt állítva, hogy országa "kábítószertermelés-mentes terület".
Az Egyesült Államok Madurót kábítószer-kereskedelemmel vádolja, és 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel minden olyan információért, amely elfogásához vezet.
Maduro mindig is határozottan tagadta ezeket a vádakat,
és "imperialista tervet" emlegetett, amelynek célja az ő megbuktatása és az ország természeti erőforrásainak megszerzése. Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészleteivel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ariana Cubillos
Kritikus helyzet az acéliparban
Hamarosan léphet az EU.
A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?
Két fontos tényező miatt cibálhatják meg a devizapiacokat.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
2008-ban kezdtek befektetni, most véget ért egy korszak.
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Ez mindent megváltoztathat.
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Az MVM-mel kötött 18 milliárd forintos szerződésnek köszönhetően.
Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa
Mindezt csak tetézi, hogy kedden az MNB is kimondja ítéletét.
Boldog születésnapot, 6,5%-os alapkamat! Meddig marad az MNB szigora?
Egy éve nem változott a kamat.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod