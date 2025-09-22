  • Megjelenítés
Imperialista mesterterv? Tagadják Donald Trump vádjait, a béke érdekében párbeszédet sürgetnek
Imperialista mesterterv? Tagadják Donald Trump vádjait, a béke érdekében párbeszédet sürgetnek

Nicolás Maduro venezuelai államfő vasárnap nyilvánosságra hozott levelében visszautasította az amerikai elnök, Donald Trump által ellene felhozott kábítószer-kereskedelmi vádakat, és párbeszédre hívta őt a béke megőrzése érdekében.

Az Egyesült Államok a közelmúltban hadihajókat és egy atomhajtású tengeralattjárót küldött a Karib-tengerre, hivatalos bejelentés szerint egy kábítószer-ellenes művelet keretében. Ennek eredményeképpen legalább négy feltételezett kábítószer-csempészhajót semmisítettek meg Venezuela közelében, a műveletekben 17 ember életét vesztette.

A szeptember 6-i, Delcy Rodriguez alelnök által nyilvánosságra hozott levélben Maduro leszögezte, hogy az Egyesült Államok vádjai a hatalom "maffiákkal és kábítószer-kereskedő bandákkal való kapcsolatairól teljesen hamisak".

Ez a legrosszabb hamis hír, amelyet országunk ellen terjesztettek, hogy igazolják a fegyveres konfliktus gerjesztését

- írta Maduro, aki kifejezte reményét, hogy Trumppal együtt legyőzhetik "azokat a hamis állításokat, amelyek besározták kapcsolatunkat, amelynek történelminek és békésnek kell lennie”

Ezekről és más kérdésekről mindig nyitottak vagyunk egy közvetlen és őszinte párbeszédre az Ön különmegbízottjával [Richard Grenell], hogy túllépjünk a médiazajon és az álhíreken

- tette hozzá a venezuelai elnök a Reuters szerint.

"Az ENSZ és más szervezetek adatai szerint, amelyeket saját hírszerző ügynökségeik is megerősíthetnek, a Kolumbiában termelt kábítószer 87 százaléka a csendes-óceáni kikötőkön, 8 százaléka az észak-kolumbiai La Guajira-félszigeten keresztül hagyja el az országot, és alig 5 százalékát próbálják Venezuelán keresztül szállítani" - írta, azt állítva, hogy országa "kábítószertermelés-mentes terület".

Az Egyesült Államok Madurót kábítószer-kereskedelemmel vádolja, és 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel minden olyan információért, amely elfogásához vezet.

Maduro mindig is határozottan tagadta ezeket a vádakat,

és "imperialista tervet" emlegetett, amelynek célja az ő megbuktatása és az ország természeti erőforrásainak megszerzése. Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészleteivel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ariana Cubillos

