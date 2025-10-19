  • Megjelenítés
Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást
Izrael újból Gázát támadta, nem tartják be a felek a tűzszüneti megállapodást

Az izraeli hadsereg támadást indított Gázában, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen egymást vádolja a tűzszüneti megállapodás megsértésével.

Az izraeli média vasárnapi jelentése szerint az izraeli hadsereg támadást hajtott végre Gázában, miközben folytatódik a kölcsönös vádaskodás Izrael és a Hamász palesztin fegyveres csoport között az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszüneti megállapodás megsértéséről.

A hadsereg egyelőre nem reagált a jelentett támadással kapcsolatban.

A felek jelenleg egymást vádolják a tűzszüneti megállapodás megsértésével. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a Rafah határátkelő Gáza és Egyiptom között további értesítésig zárva marad, és csak akkor nyitják meg újra, ha a Hamász átadja az elhunyt túszok holttesteit. A Hamász közleményben bírálta Netanjahu döntését, amelyet "a tűzszüneti megállapodás nyílt megsértésének" nevezett.

Szombat késő este az amerikai külügyminisztérium közölte, hogy "hiteles jelentéseket kapott a Hamász részéről a gázai lakosság ellen tervezett, küszöbön álló tűzszünetszegésről". A Hamász vasárnap tagadta ezeket a vádakat, a palesztin szervezet szerint a gázai rendőri erők csak a kötelességüket teljesítik, amikor üldözik azokat a "bűnbandákat", amelyeket állításuk szerint az izraeli hatóságok hoztak létre, fegyvereztek fel és finanszíroztak gyilkosságok és emberrablások végrehajtására.

Szombaton Izrael újabb két túsz holttestét kapta vissza, így a múlt héten megkötött tűzszüneti és túszmegállapodás keretében eddig 12 holttestet adott át a Hamász a 28-ból. A megállapodás részeként a Hamász korábban szabadon engedte mind a 20 élő izraeli túszt, akiket két éve tartott fogva, cserébe közel 2000 palesztin fogoly szabadult ki izraeli börtönökből.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

