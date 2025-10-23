Ezért lett Budapest Ukrajna mumusa – Íme az egyezmény, amelyet börtönnel torolna meg Zelenszkij

Mi a budapesti memorandum?
Ma a budapesti memorandum a stratégiai biztonsági döntéshozatal rövidlátásának emlékműve. Emlékeztetőül kell szolgálnia az euroatlanti közösség jelenlegi vezetőinek, hogy az európai biztonsági architektúra építése Ukrajna érdekeinek rovására, ahelyett, hogy figyelembe venné azokat, kudarcra van ítélve
– írta az ukrán külügyminisztérium tavaly december 3-án, a budapesti memorandum 30 éves évfordulója kapcsán. 1994. december 5-én történt ugyanis, hogy három posztszovjet ország,
Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán megegyezést kötött három atomhatalommal, az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Oroszországgal, hogy a területükön maradt szovjet atomfegyvereket átadják Moszkvának megsemmisítésre, csatlakoznak az Atomsorompó-egyezményhez, cserébe pedig a három nagyhatalom szavatolja szuverenitásukat és területi integritásukat.
Később másik két atomhatalom, Franciaország és Kína is biztosítékokat nyújtott a három ország részére.
A Szovjetunió idején az orosz tagköztársaság mellett az ukrán, a fehérorosz és a kazah tagköztársaságban voltak még nukleáris fegyverek. Az oroszországi után a legnagyobb készlet éppen Ukrajnában maradt, amely ha megtartotta volna ezeket a fegyvereket, a világ harmadik legnagyobb atomhatalma lett volna az Egyesült Államok és Oroszország után. Ukrajna a szovjet korszakból 176 interkontinentális ballisztikus rakétát (130 darab UR–100N, illetve 46 darab RT–23 Mologyec rakéta), 1514 és 2156 darab közötti stratégiai nukleáris robbanófejet és 2800 és 4200 közötti taktikai nukleáris robbanófejet örökölt. A függetlenedő Ukrajna számára azonban ezek eredetileg inkább terhet jelentettek, mivel az indítókódok Moszkvában voltak – igaz, az ukránok, ha akarták volna, idővel átprogramozhatták volna a rakétákat.
Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában korántsem volt teljes egyetértés abban, hogy a rájuk maradt szovjet atomfegyverektől meg kellene szabadulniuk, holott az ukrán parlament által 1990. június 16-án elfogadott, az Ukrajna szuverenitásáról szóló deklaráció tartalmazta, hogy az új ország atomfegyvermentes lesz. A hivatalos atomhatalmak, amelyek egyben az ENSZ BT állandó tagjai – Egyesült Államok, Oroszország, Kínai Népköztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország – természetesen nem szívesen láttak volna még három atomhatalmat az „elit klubban”, ezért maguk is amellett voltak, hogy Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán adják át Oroszországnak a náluk lévő nukleáris fegyvereket.
1992. május 23-án Oroszország és a másik három volt szovjet tagköztársaság aláírta az úgynevezett Lisszaboni Jegyzőkönyvet, amelynek ötödik cikkelye tartalmazta, hogy Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán a lehető legrövidebb időn belül csatlakozik az 1968-as Atomsorompó-egyezményhez mint nukleáris fegyverekkel nem rendelkező részes államok. Az Atomsorompó-egyezmény szerint csak az öt ENSZ BT állandó tag atomhatalom, az összes többi csatlakozó lemond az atomfegyverek létrehozásáról és birtoklásáról. (Az egyezménynek nem tagja India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael, amelyek bevallva vagy be nem vallva rendelkeznek atomfegyverekkel.)
A következő fontos lépés az 1994. január 14-én Moszkvában aláírt Háromoldalú Nyilatkozat volt, amelyet Bill Clinton amerikai, Borisz Jelcin orosz és Leonyid Kravcsuk ukrán elnök kötött egymással. Ebben az aláíró felek rögzítették, hogy Ukrajna pénzügyi kompenzációt kap a nukleáris fegyverekért (egész pontosan a robbanófejekben lévő dúsított uránért) cserébe. Emellett úgynevezett
„biztonsági biztosítékokat” („security assurances”) is kap arra, hogy az aláíró felek tiszteletben tartják szuverenitását, függetlenségét és fennálló határait, amelyeket csak békés és konszenzusos módon változtathatnak meg,
nem gyakorolnak rá gazdasági nyomást, illetve azonnali ENSZ BT-beavatkozást kérnek Ukrajna megsegítésére, ha agresszió áldozata vagy agresszióval való fenyegetés tárgya lenne olyan esetben, ahol atomfegyvereket is használnak.
Az amerikai fél szempontjából fontos volt, hogy csak biztosítékokat nyújtsanak, és ne „biztonsági garanciákat” („security guarantees”), ugyanis az azt jelentette volna, hogy az Egyesült Államoknak magának is hadba kellene lépnie, ha Ukrajnát támadás érné. Bár akkor még senki nem sejtette, hogy a különbségtétel lényeges, később kiderült, hogy Kijev számára ezek a „biztosítékok” nem értek többet annál a papírnál, amire írták őket.
Az 1994. december 5-én Budapesten volt a világ szeme. Itt rendezték meg az EBESZ elődje, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében, a budapesti Kongresszusi Központban azt a találkozót, ahol három külön megállapodást kötöttek a három posztszovjet országgal, melyben hasonló biztosítékokat nyújtottak nekik az atomfegyver-mentesítésért, illetve az Atomsorompó-egyezményhez történő csatlakozásért cserébe, mint ami a Háromoldalú Nyilatkozatban olvasható. A megegyezést a szavatolók részéről Clinton, Jelcin és John Major brit miniszterelnök írta alá, Ukrajnát akkor már Leonyid Kucsma elnök képviselte. A bevezető beszédet Göncz Árpád akkori köztársasági elnök tartotta, ezt követően a három szavatoló ország vezetője előbb az ukrán államfővel, majd Nurszultan Nazabajev kazah, végül Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel együtt írta alá a megállapodásokat.
A megegyezést követően Ukrajna 1996-ig átadta az összes nukleáris fegyverét Oroszországnak, amely megsemmisítette azokat.
Ukrajna ma már bánja a megállapodást
Nem egészen 20 évvel később, a Krím félsziget 2014 márciusi megszállásával, majd a donbaszi háború kirobbantásával Oroszország megszegte az Ukrajnának tett 1994-es ígéretét. Az akkor Barack Obama vezette Egyesült Államok mint a budapesti memorandum egyik aláírója azonban semmilyen érdemi támogatást nem nyújtott Ukrajnának. Mint ismert, halált okozó fegyvereket is először Donald Trump első kormányzata adott át Kijevnek.
Ukrajna számára már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a budapesti memorandum írott malaszt. Később, a 2022. február 24-én indult teljeskörű inváziót követően pedig a memorandum egyfajta felkiáltójellé vált, annak emlékeztetőjévé, hogy
Ukrajnának kézzelfogható biztonsági garanciákra van szüksége a Nyugattól ahhoz, hogy Oroszország ne támadhassa meg többé.
Ezért Volodimir Zelenszkij elnök és más ukrán vezetők is folyamatosan hangsúlyozzák, ilyen garanciák nélkül semmilyen megegyezésbe nem mennek bele. A Nyugat viszont természetes módon ódzkodik ezek megadásától, hiszen ezzel a NATO is belekeveredhetne egy Oroszország elleni háborúba, ami világháborúhoz vezethetne.
Zelenszkij többször is elég kemény szavakkal ostorozta a budapesti memorandumot. A 30 éves évfordulón, 2024. december 5-én például azt mondta:
Ma van harminc éve, hogy a budapesti memorandumot aláírták. Tíz év háború. Egyetlen nap sem működött ez a dokumentum. És emiatt most már mindenki a világon tudni fogja, hogy a biztonsághoz nem elég a puszta aláírás – bármelyik állam részéről –, vagy bármilyen biztosíték vagy ígéret. Hatékony garanciákra van szükség: valódi szövetségekre és egy reális biztonsági alapra az országon belül.
Még keményebben fogalmazott egy hónappal később a Lex Fridman amerikai podcasternek adott interjújában, ahol kerek perec kijelentette:
Az Egyesült Államok és Oroszország nyomása alatt álltunk, hogy adjuk fel nukleáris fegyvereinket. (…) Ez a két állam arról tárgyalt, hogy Ukrajna ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel. Ukrajna beleegyezett. Most már csak meg kell találnunk ezeket az embereket, és börtönbe kell zárnunk mindazokat, akik, őszintén szólva, ezt az egészet kitalálták.
Szeptember végén az ENSZ BT-ben tartott felszólalásában az ukrán államfő újra felhozta a budapesti memorandumot mint a semmit sem érő szerződések mintapéldáját:
A budapesti memorandum, amely Ukrajna biztonságát hivatott garantálni az atomfegyverekről való lemondásért cserébe, kudarcot vallott. Bebizonyosodott, hogy a nemzetközi ígéretekből fecsegés lehet.
Miután múlt hét csütörtökön Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, ukrán részről természetesen újra előkerült a budapesti memorandum, mintegy rossz ómenként a csúcstalálkozó helyszíne szempontjából. Hétfőn Zelenszkij jelezte hajlandóságát arra, hogy csatlakozzon az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójához, azonban hangsúlyozta, hogy Budapestet nem tartja megfelelő helyszínnek egyrészt Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajnához való hozzáállása, másrészt a budapesti memorandum rossz emléke miatt.
Egy újabb „budapesti” forgatókönyv ugyancsak nem lenne pozitív
– mondta az 1994-es megállapodásra utalva.
Az visszatekintve nem kérdés, hogy a budapesti memorandum kudarcosra sikerült, hiszen Oroszország megszegte a megállapodásban foglaltakat, az Ukrajnának nyújtott biztosítékok pedig hatástalanoknak bizonyultak. Az ukrajnai háború lezárása kapcsán felvetődő kérdések egyik legnehezebbike most is az, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna cserébe azért, ha leteszi a fegyvert. Ha nem kap kézzelfogható garanciákat, valószínűtlen, hogy belemenne egy bármilyen megegyezésbe. A budapesti memorandum pedig nemcsak Ukrajna, hanem bármilyen hasonló helyzetben lévő ország számára intő jel lehet, hogy igazi biztosítékot csak hatékony fegyverek – leginkább atomfegyverek – nyújthatnak, nem papírra írt mondatok.
Címlapkép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Nurszultan Nazarbajev kazah, Borisz Jelcin orosz, Bill Clinton amerikai és Leonyid Kucsma ukrán elnök a budapesti memorandum aláírásán 1994. december 5-én. Forrás: David Brauchli/Sygma via Getty Images
Rendkívüli közgyűlést tart az MBH Bank, megújulhatnak a bank vezető testületei
Megjelentek az előterjesztések.
Halloween tőzsdei borzongások- hova tedd a pénzt horroros időkben?
Gyakorlati, hasznos, érthető
Szárnyal a Volvo: 40 százalékot ugrott a részvényeinek ára
Ráadásul nehéz piaci környezetben.
Tanulj meg okosan befektetni – hamarosan indul a Sikeres befektető online tanfolyam
Élő online tanfolyam a Portfolio Investment Services szervezésében
Itt a jelzés: a profik szerint 70 százalékot emelkedhet ez a részvény
Izgalmas sztori erős kilátásokkal.
Mély hallgatás után súlyos kijelentések Moszkvából: "Trump döntése háborús cselekmény Oroszország ellen”
Megszólalt Oroszország erős embere.
Új lendületet kapott a luxusipar: a világ egyik legnagyobb divatóriása meglepő eredményekkel zárta a negyedévet
Bizakodhatnak a befektetők.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.