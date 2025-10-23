Ezért lett Budapest Ukrajna mumusa – Íme az egyezmény, amelyet börtönnel torolna meg Zelenszkij

Bár Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapestre tervezett csúcstalálkozója, úgy tűnik, halasztást szenved, érdemes felidéznünk, hogy Ukrajna kapcsán már volt egy fontos nemzetközi találkozó a magyar fővárosban 1994-ben. Ukrajna ekkor többek között éppen az Egyesült Államok és Oroszország részéről kapott írásbeli biztosítékot szuverenitására és területi integritására vonatkozóan, cserébe azért, hogy átadja Oroszországnak a Szovjetunió idejéről a területén maradt atomfegyvereket. Miután 2014-ben Moszkva megszállta a Krímet, 2022-ben pedig teljeskörű háborút indított az ország ellen, a budapesti memorandum írott malaszttá vált, Kijev számára pedig visszatekintve az egyik legrosszabb döntésnek bizonyult, amit függetlensége óta hozott. Az, hogy Trump és Putyin éppen Budapestre tervezi a találkozót, már csak ezért is rossz ómen Ukrajnának.

Mi a budapesti memorandum?

Ma a budapesti memorandum a stratégiai biztonsági döntéshozatal rövidlátásának emlékműve. Emlékeztetőül kell szolgálnia az euroatlanti közösség jelenlegi vezetőinek, hogy az európai biztonsági architektúra építése Ukrajna érdekeinek rovására, ahelyett, hogy figyelembe venné azokat, kudarcra van ítélve

– írta az ukrán külügyminisztérium tavaly december 3-án, a budapesti memorandum 30 éves évfordulója kapcsán. 1994. december 5-én történt ugyanis, hogy három posztszovjet ország,

Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán megegyezést kötött három atomhatalommal, az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Oroszországgal, hogy a területükön maradt szovjet atomfegyvereket átadják Moszkvának megsemmisítésre, csatlakoznak az Atomsorompó-egyezményhez, cserébe pedig a három nagyhatalom szavatolja szuverenitásukat és területi integritásukat.

Később másik két atomhatalom, Franciaország és Kína is biztosítékokat nyújtott a három ország részére.

A Szovjetunió idején az orosz tagköztársaság mellett az ukrán, a fehérorosz és a kazah tagköztársaságban voltak még nukleáris fegyverek. Az oroszországi után a legnagyobb készlet éppen Ukrajnában maradt, amely ha megtartotta volna ezeket a fegyvereket, a világ harmadik legnagyobb atomhatalma lett volna az Egyesült Államok és Oroszország után. Ukrajna a szovjet korszakból 176 interkontinentális ballisztikus rakétát (130 darab UR–100N, illetve 46 darab RT–23 Mologyec rakéta), 1514 és 2156 darab közötti stratégiai nukleáris robbanófejet és 2800 és 4200 közötti taktikai nukleáris robbanófejet örökölt. A függetlenedő Ukrajna számára azonban ezek eredetileg inkább terhet jelentettek, mivel az indítókódok Moszkvában voltak – igaz, az ukránok, ha akarták volna, idővel átprogramozhatták volna a rakétákat.

RT–23 Mologyec rakéta üres silója Ukrajnában 2009-ben. Forrás: Wikimedia Commons

Az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnában korántsem volt teljes egyetértés abban, hogy a rájuk maradt szovjet atomfegyverektől meg kellene szabadulniuk, holott az ukrán parlament által 1990. június 16-án elfogadott, az Ukrajna szuverenitásáról szóló deklaráció tartalmazta, hogy az új ország atomfegyvermentes lesz. A hivatalos atomhatalmak, amelyek egyben az ENSZ BT állandó tagjai – Egyesült Államok, Oroszország, Kínai Népköztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország – természetesen nem szívesen láttak volna még három atomhatalmat az „elit klubban”, ezért maguk is amellett voltak, hogy Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán adják át Oroszországnak a náluk lévő nukleáris fegyvereket.

1992. május 23-án Oroszország és a másik három volt szovjet tagköztársaság aláírta az úgynevezett Lisszaboni Jegyzőkönyvet, amelynek ötödik cikkelye tartalmazta, hogy Ukrajna, Belarusz és Kazahsztán a lehető legrövidebb időn belül csatlakozik az 1968-as Atomsorompó-egyezményhez mint nukleáris fegyverekkel nem rendelkező részes államok. Az Atomsorompó-egyezmény szerint csak az öt ENSZ BT állandó tag atomhatalom, az összes többi csatlakozó lemond az atomfegyverek létrehozásáról és birtoklásáról. (Az egyezménynek nem tagja India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael, amelyek bevallva vagy be nem vallva rendelkeznek atomfegyverekkel.)

A következő fontos lépés az 1994. január 14-én Moszkvában aláírt Háromoldalú Nyilatkozat volt, amelyet Bill Clinton amerikai, Borisz Jelcin orosz és Leonyid Kravcsuk ukrán elnök kötött egymással. Ebben az aláíró felek rögzítették, hogy Ukrajna pénzügyi kompenzációt kap a nukleáris fegyverekért (egész pontosan a robbanófejekben lévő dúsított uránért) cserébe. Emellett úgynevezett

„biztonsági biztosítékokat” („security assurances”) is kap arra, hogy az aláíró felek tiszteletben tartják szuverenitását, függetlenségét és fennálló határait, amelyeket csak békés és konszenzusos módon változtathatnak meg,

nem gyakorolnak rá gazdasági nyomást, illetve azonnali ENSZ BT-beavatkozást kérnek Ukrajna megsegítésére, ha agresszió áldozata vagy agresszióval való fenyegetés tárgya lenne olyan esetben, ahol atomfegyvereket is használnak.

Az amerikai fél szempontjából fontos volt, hogy csak biztosítékokat nyújtsanak, és ne „biztonsági garanciákat” („security guarantees”), ugyanis az azt jelentette volna, hogy az Egyesült Államoknak magának is hadba kellene lépnie, ha Ukrajnát támadás érné. Bár akkor még senki nem sejtette, hogy a különbségtétel lényeges, később kiderült, hogy Kijev számára ezek a „biztosítékok” nem értek többet annál a papírnál, amire írták őket.

Bill Clinton amerikai, Borisz Jelcin orosz és Leonyid Kravcsuk ukrán elnök aláírja a Háromoldalú Nyilatkozatot Moszkvában 1994. január 14-én. Forrás: William J. Clinton Presidential Library / Wikimedia Commons

Az 1994. december 5-én Budapesten volt a világ szeme. Itt rendezték meg az EBESZ elődje, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében, a budapesti Kongresszusi Központban azt a találkozót, ahol három külön megállapodást kötöttek a három posztszovjet országgal, melyben hasonló biztosítékokat nyújtottak nekik az atomfegyver-mentesítésért, illetve az Atomsorompó-egyezményhez történő csatlakozásért cserébe, mint ami a Háromoldalú Nyilatkozatban olvasható. A megegyezést a szavatolók részéről Clinton, Jelcin és John Major brit miniszterelnök írta alá, Ukrajnát akkor már Leonyid Kucsma elnök képviselte. A bevezető beszédet Göncz Árpád akkori köztársasági elnök tartotta, ezt követően a három szavatoló ország vezetője előbb az ukrán államfővel, majd Nurszultan Nazabajev kazah, végül Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel együtt írta alá a megállapodásokat.

A megegyezést követően Ukrajna 1996-ig átadta az összes nukleáris fegyverét Oroszországnak, amely megsemmisítette azokat.

Ukrajna ma már bánja a megállapodást

Nem egészen 20 évvel később, a Krím félsziget 2014 márciusi megszállásával, majd a donbaszi háború kirobbantásával Oroszország megszegte az Ukrajnának tett 1994-es ígéretét. Az akkor Barack Obama vezette Egyesült Államok mint a budapesti memorandum egyik aláírója azonban semmilyen érdemi támogatást nem nyújtott Ukrajnának. Mint ismert, halált okozó fegyvereket is először Donald Trump első kormányzata adott át Kijevnek.

Ukrajna számára már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a budapesti memorandum írott malaszt. Később, a 2022. február 24-én indult teljeskörű inváziót követően pedig a memorandum egyfajta felkiáltójellé vált, annak emlékeztetőjévé, hogy

Ukrajnának kézzelfogható biztonsági garanciákra van szüksége a Nyugattól ahhoz, hogy Oroszország ne támadhassa meg többé.

Ezért Volodimir Zelenszkij elnök és más ukrán vezetők is folyamatosan hangsúlyozzák, ilyen garanciák nélkül semmilyen megegyezésbe nem mennek bele. A Nyugat viszont természetes módon ódzkodik ezek megadásától, hiszen ezzel a NATO is belekeveredhetne egy Oroszország elleni háborúba, ami világháborúhoz vezethetne.

Zelenszkij többször is elég kemény szavakkal ostorozta a budapesti memorandumot. A 30 éves évfordulón, 2024. december 5-én például azt mondta:

Ma van harminc éve, hogy a budapesti memorandumot aláírták. Tíz év háború. Egyetlen nap sem működött ez a dokumentum. És emiatt most már mindenki a világon tudni fogja, hogy a biztonsághoz nem elég a puszta aláírás – bármelyik állam részéről –, vagy bármilyen biztosíték vagy ígéret. Hatékony garanciákra van szükség: valódi szövetségekre és egy reális biztonsági alapra az országon belül.

Még keményebben fogalmazott egy hónappal később a Lex Fridman amerikai podcasternek adott interjújában, ahol kerek perec kijelentette:

Az Egyesült Államok és Oroszország nyomása alatt álltunk, hogy adjuk fel nukleáris fegyvereinket. (…) Ez a két állam arról tárgyalt, hogy Ukrajna ne rendelkezzen nukleáris fegyverekkel. Ukrajna beleegyezett. Most már csak meg kell találnunk ezeket az embereket, és börtönbe kell zárnunk mindazokat, akik, őszintén szólva, ezt az egészet kitalálták.

Szeptember végén az ENSZ BT-ben tartott felszólalásában az ukrán államfő újra felhozta a budapesti memorandumot mint a semmit sem érő szerződések mintapéldáját:

A budapesti memorandum, amely Ukrajna biztonságát hivatott garantálni az atomfegyverekről való lemondásért cserébe, kudarcot vallott. Bebizonyosodott, hogy a nemzetközi ígéretekből fecsegés lehet.

Miután múlt hét csütörtökön Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, ukrán részről természetesen újra előkerült a budapesti memorandum, mintegy rossz ómenként a csúcstalálkozó helyszíne szempontjából. Hétfőn Zelenszkij jelezte hajlandóságát arra, hogy csatlakozzon az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójához, azonban hangsúlyozta, hogy Budapestet nem tartja megfelelő helyszínnek egyrészt Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajnához való hozzáállása, másrészt a budapesti memorandum rossz emléke miatt.

Egy újabb „budapesti” forgatókönyv ugyancsak nem lenne pozitív

– mondta az 1994-es megállapodásra utalva.

Az visszatekintve nem kérdés, hogy a budapesti memorandum kudarcosra sikerült, hiszen Oroszország megszegte a megállapodásban foglaltakat, az Ukrajnának nyújtott biztosítékok pedig hatástalanoknak bizonyultak. Az ukrajnai háború lezárása kapcsán felvetődő kérdések egyik legnehezebbike most is az, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna cserébe azért, ha leteszi a fegyvert. Ha nem kap kézzelfogható garanciákat, valószínűtlen, hogy belemenne egy bármilyen megegyezésbe. A budapesti memorandum pedig nemcsak Ukrajna, hanem bármilyen hasonló helyzetben lévő ország számára intő jel lehet, hogy igazi biztosítékot csak hatékony fegyverek – leginkább atomfegyverek – nyújthatnak, nem papírra írt mondatok.

Címlapkép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Nurszultan Nazarbajev kazah, Borisz Jelcin orosz, Bill Clinton amerikai és Leonyid Kucsma ukrán elnök a budapesti memorandum aláírásán 1994. december 5-én. Forrás: David Brauchli/Sygma via Getty Images