Vlagyimir Putyin: nagyon komoly lenne a válasz az Oroszország belsejére mért csapásokra!
Globál

Vlagyimir Putyin: nagyon komoly lenne a válasz az Oroszország belsejére mért csapásokra!

MTI
Nagyon komoly válasz fog érkezni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel Oroszország területének mélyére mérnének csapást - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át!

- figyelmeztetett az orosz államfő.

Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az elnök eszkalációs kísérletnek nevezte.

Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a - brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott - kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

