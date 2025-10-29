  • Megjelenítés
Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Oroszország nagy sikerrel tesztelte a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely nukleáris fegyverrel is felszerelhető – írja a Reuters.

A Poszeidón azon hat új orosz fegyver egyike, amelyeket Putyin még 2018-ban jelentett be.

A Poszeidón olyan új típusú megtorló fegyver, amely képes radioaktív hullámokat kelteni, ezáltal part menti városokat teljesen lakhatatlanná tenni.

Putyin szólt a néhány napja tesztelt Burevesztnyik (Viharmadár) cirkálórakétáról is, amely szintén képes nukleáris robbanófej hordozására. Elmondta, hogy a benne használt nukleáris technológiát később az orosz holdprogramban is alkalmazhatják, elektronikáját pedig már most használnák az űrprogramokban.

A szintén 2018-ban bejelentett, „Sátán II” becenevet is viselő Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétáról (ICBM) szólva az orosz elnök azt mondta, a fegyvert hamarosan harci szolgálatba állíthatják.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

