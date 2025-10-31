Amerika ősellensége segít Iránnak a rettegett fegyver megépítésében? - Kiadták az aggasztó figyelmeztetést

Grossi október 29-én közölte a sajtóval, hogy bár Irán jelenleg nem fokozza az urándúsítást, a műholdfelvételek gyanús mozgásokat mutatnak az urántároló létesítmények körül. Hozzátette, hogy a teheráni korlátozások miatt a NAÜ ellenőrei nem férnek hozzá közvetlenül a létesítményekhez, ezért műholdképekre kell hagyatkozniuk.

A NAÜ vezetője figyelmeztetett, hogy Irán uránkészlete fegyverré alakítva körülbelül tíz nukleáris bomba előállítására lenne elegendő.

Eközben európai hírszerzési források arról számoltak be, hogy Irán mintegy 2000 tonna nátrium-perklorátot importált Kínából az ENSZ-szankciók újbóli bevezetése után. Ez az anyag kulcsfontosságú összetevő a közepes hatótávolságú rakéták szilárd üzemanyagának gyártásában.

A szállítmányok szeptember 29-én érkeztek Bandar Abbasz kikötőjébe, és Irán azon erőfeszítéseinek részét képezik, hogy újjáépítse az Izraellel folytatott júniusi és júliusi konfliktus során megfogyatkozott rakétakészleteit. Több kínai teherhajó és vállalat is részt vett az átadásban, amelyek most amerikai szankciók hatálya alá kerültek.

Az ENSZ-szankciók értelmében Irán számára tilos minden olyan tevékenység, amely nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákkal kapcsolatos,

és a tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan anyagok küldésétől, amelyek hozzájárulhatnak ilyen rendszerek fejlesztéséhez. Mivel azonban a nátrium-perklorát nem szerepel kifejezetten a tiltott anyagok listáján, Kína azzal érvelhet, hogy exportja nem sérti a szankciókat.

A Middlebury Institute of International Studies elemzői szerint az iráni rezsimnek nagyobb mennyiségű ilyen anyagra van szüksége a háború során felhasznált rakéták pótlásához és termelési kapacitásának növeléséhez. Jeffrey Lewis, a Kelet-ázsiai Non-proliferációs Program igazgatója szerint: "Kétezer tonna nátrium-perklorát csak körülbelül 500 rakétához elegendő. A háború előtt Irán havonta körülbelül 200 rakéta gyártását tervezte, és most fel kell töltenie kimerült készleteit."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images