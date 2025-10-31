  • Megjelenítés
Valami készül: Ukrajnába küldik Putyin személyes hadseregét
Valami készül: Ukrajnába küldik Putyin személyes hadseregét

A Roszgvargyija személyzetének egy jelentős részét áthelyezik a Csasziv Jar közelében található orosz csapatokhoz, hogy pótolják a veszteségeket – jelentette az ukrán krími partizánmozgalom, az ATESH.

A partizánok jelentése szerint sikerült megnyerniük egy nemzeti gárdistát az ügyükhöz, aki nemrégiben már információt is kiszivárogtatott a partizánmozgalomnak.

Eszerint a közvetlenül Vlagyimir Putyin parancsnoksága alá tartozó Orosz Nemzeti Gárda tagjai elkezdtek katonai utasításokat kapni az áthelyezésekről. Információk szerint az összes egység megkapta a táviratot,

a személyzetük egy részét pedig a Csasziv Jarnál harcoló 72. gépesített hadosztály rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Roszgvargyija-egységek korábban is szolgáltak Ukrajnában, de legtöbbször csak háttérszolgálatra osztották be őket. Azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani áthelyezések frontszolgálatot is tartalmaznak-e, de figyelembe véve a 72. hadosztály veszteségeit, ez könnyen elképzelhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

