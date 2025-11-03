Sosem látott videó: ledobták az oroszok a rettegett FAB-1500-ast, de ami ezután történt, arra senki sem számított

X-en kezdett el terjedni az a Telegramról származó felvétel, amely egy FAB-1500-as bomba becsapódását mutatja.

A másfél tonnás összsúlyú irányított légibomba azonban nem detonál a becsapódást követően – helyette felpattan a levegőbe, átrepül a házak fölött a szomszédos mezőre, majd ott felrobban.

Video of a Russian FAB-1500 UMPK glide bomb that bounces off the ground before detonating. https://t.co/vop85SBEIj pic.twitter.com/9n1p6coTLo https://t.co/vop85SBEIj — Rob Lee (@RALee85) November 2, 2025

Több OSINT-elemző is megjegyezte:

ilyen hibásan működő siklóbombát még nem látott.

Az univerzális tervezési és korrekciós modulokkal (UMPK) szerelt régi légibombák - amelyeket 250, 500, 1500 vagy 3000 kilogrammosak lehetnek – súlyos fenyegetést jelentenek az ukrán állásukra. A bombák alapvetően pusztító hatása mellett a modulok irányíthatóságot biztosítanak és jelentősen megnövelik a fegyverek hatótávolságát.

