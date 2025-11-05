Videó: igazi szörnytankot építettek az oroszok – Hírhedt amerikai páncélos alkatrészeit használták fel

Az alábbi felvételen látható az orosz T-80BV, ugyanakkor a szokásos harctéri extra kiegészítőkön túl ezen más páncélosról származó adalékok is találhatóak. Ezek azok a vörös foltokkal tarkított zöld dobozkák, a harckocsik oldalán.
Russian T-80BV main battle tank equipped with Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT) dynamic protection kit taken off from a captured/abandoned M2A2 ODS-SA Bradley IFV, operated by the Armed Forces of Ukraine.Those are the green boxes with red stains on the side of the hull.… pic.twitter.com/HAJf28FkhM https://t.co/HAJf28FkhM— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 4, 2025
Az eszköz egyértelműen egy BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles) reaktív páncélzat, amelyet az orosz haderő csak és kizárólag M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművekről szerezhetett. Az Amerikai Egyesült Államok ezeket nagy számban biztosította Ukrajnának, sok pedig elveszett a harcok során. Némelyik ugyanakkor csak kisebb károkat szenvedett,
így azokat az oroszok képesek voltak megszerezni, a szükséges kiegészítőket pedig leszerelni róla.
A BRAT egy olyan reaktív páncélkészlet, amely robbanó reaktív „páncéldobozok” felhelyezésével növeli a jármű túlélőképességét főként RPG-k és egyéb kumulatív fenyegetések ellen. A csempék a jármű oldalára, homlokpáncéljára és a toronyra kerülnek, találatkor ellenrobbanással rontják a kumulatív sugár hatását, így csökkentve annak átütőerejét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
