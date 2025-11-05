  • Megjelenítés
Videó: igazi szörnytankot építettek az oroszok – Hírhedt amerikai páncélos alkatrészeit használták fel
Közösségi médiában terjed a felvétel, amelyen egy orosz T-80BV harckocsi látható, amelyre M2A2 Bradleyről származó BRAT reaktív páncélzatot szereltek.

Az alábbi felvételen látható az orosz T-80BV, ugyanakkor a szokásos harctéri extra kiegészítőkön túl ezen más páncélosról származó adalékok is találhatóak. Ezek azok a vörös foltokkal tarkított zöld dobozkák, a harckocsik oldalán.

Az eszköz egyértelműen egy BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles) reaktív páncélzat, amelyet az orosz haderő csak és kizárólag M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművekről szerezhetett. Az Amerikai Egyesült Államok ezeket nagy számban biztosította Ukrajnának, sok pedig elveszett a harcok során. Némelyik ugyanakkor csak kisebb károkat szenvedett,

így azokat az oroszok képesek voltak megszerezni, a szükséges kiegészítőket pedig leszerelni róla.

A BRAT egy olyan  reaktív páncélkészlet, amely robbanó reaktív „páncéldobozok” felhelyezésével növeli a jármű túlélőképességét főként RPG-k és egyéb kumulatív fenyegetések ellen. A csempék a jármű oldalára, homlokpáncéljára és a toronyra kerülnek, találatkor ellenrobbanással rontják a kumulatív sugár hatását, így csökkentve annak átütőerejét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

