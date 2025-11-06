A sötét diktatúra több ezer katonája tűnt fel az ukrán határnál, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ha az orosz erők megkapják vagy elfoglalják a teljes Donyeck-medencét, akkor ezzel a teljesült redukált háborús céllal már Putyin készen állhat a fegyverszünet megkötéséhez – mondta Gyarmati István, a Magyar Atlanti Tanács (MAT) főtitkára a MAT konferenciáján, amely Donald Trump második kormányzásának első évét értékelte. A szakértő eszerint ennek hiányában Oroszország akkor kényszerülhet rá majd a fegyverszünetre, ha elfogy a háború folytatásához szükséges anyagi forrása, illetve konkrétan a harcokhoz szükséges üzemanyaga. Előbbit az orosz olaj értékesítésére vonatkozó nyugati szankciók, míg az utóbbit az oroszországi olajipari infrastruktúrát érő folyamatos ukrajnai támadások idézhetik elő.