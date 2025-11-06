A sötét diktatúra több ezer katonája tűnt fel az ukrán határnál, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Évek óta mérgezi a kapcsolatot az orosz Sz-400-as rakétarendszer a NATO hatalmai között: áttörés jöhet
Törökország újabb tárgyalásokat kezdeményez a Lockheed Martin vállalattal az F-16-os vadászgépek beszerzése körüli árvita rendezésére, miközben Erdogan elnök személyesen is közbenjárt Trumpnál az ügy érdekében - jelentette a Bloomberg.
Mark Rutte, a NATO főtitkára arról beszélt egy fórumon, hogy egy kulcsfontosságú területen a védelmi-biztonsági szervezet Oroszország fölé kerekedett – közölte az RBK.
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Kína nem csupán elnézi, hanem támogatja Oroszország és Észak-Korea katonai együttműködését – közel állunk ahhoz, hogy nyílt szövetség jöjjön létre Moszkva, Phenjan és Peking közt – fejtette ki Oleg Ivanov orosz politikatudós az MK.ru-nak.
Ez kell ahhoz, hogy Putyin hajlandó legyen fegyverszünetet kötni
Ha az orosz erők megkapják vagy elfoglalják a teljes Donyeck-medencét, akkor ezzel a teljesült redukált háborús céllal már Putyin készen állhat a fegyverszünet megkötéséhez – mondta Gyarmati István, a Magyar Atlanti Tanács (MAT) főtitkára a MAT konferenciáján, amely Donald Trump második kormányzásának első évét értékelte. A szakértő eszerint ennek hiányában Oroszország akkor kényszerülhet rá majd a fegyverszünetre, ha elfogy a háború folytatásához szükséges anyagi forrása, illetve konkrétan a harcokhoz szükséges üzemanyaga. Előbbit az orosz olaj értékesítésére vonatkozó nyugati szankciók, míg az utóbbit az oroszországi olajipari infrastruktúrát érő folyamatos ukrajnai támadások idézhetik elő.
Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok
Az ukrán fegyveres erők csapást mértek egy orosz drónközpontra a megszállt Donyeckben, amit a vezérkar november 6-án megerősített - jelentette a Kyiv Independent.
Szétszedték a legendás MQ-9 Reaper orosz másolatát: mindenkit meglepett, mit találtak benne
A Kyiv Independent közölte az ukrán hírszerzés legfrissebb beszámolóját, amely szerint Moszkva gyakorlatilag lemásolta az amerikaiak MQ-9 Reaper drónját.
Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?
10 ezer észak-koreai katona tartózkodik most az orosz-ukrán határvonal orosz oldalán – jelentette a dél-koreai Nemzeti Hírszerzési Szolgálat (NIS).
Megtámadták Oroszországot – Moszkva szerint egy háborúban semleges országnak is köze van az incidenshez
Ukrán drónok csapódtak be ma reggel Volgográdba, van rá esély, hogy a támadás nem Ukrajnából, hanem Kazahsztánból indult – fejtegeti Szergej Lipovoj orosz légierő-tábornagy a News.ru-nak.
Hírszerzési jelentés szerint nukleáris szabotázsakció készül Ukrajnában
Az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat jelentése szerint „a Nyugat” arra készül, hogy Oroszországot hibáztassa egy, a zaporizzsjai nukleáris erőműben bekövetkező beleset miatt – számolt be a TASzSz.
Felbukkantak Oroszország határán a legmodernebb Leopard 2A8-as harckocsik - Itt meg mi történik?
Németország új páncélos dandárja a legmodernebb Leopard 2A8 tankokkal erősíti a NATO keleti szárnyát Litvániában - írta meg a Business Insider.
Ukrán parancsnok vallomása: rendkívüli helyzet alakult ki az erődvárosnál
Nehéz helyzet alakult ki a pokrovszki fronton, ahol több mint 90 összecsapás zajlott az elmúlt nap során, és a különböző ukrán egységek munkájának összehangolása jelenti a legnagyobb kihívást - számolt be a RBK.
Ukrán drónjelentés
Kijev is nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentést. Ezek szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 135 darab Sahed-típusú drónnal támadt Ukrajna területére, ezek közül a légvédelem összesen 108-et megsemmisített.
Ukrainian Air Defence shot down or suppressed 108/135 drones! pic.twitter.com/mrvVvIMY5p https://t.co/mrvVvIMY5p— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) November 6, 2025
Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint
A Politico számolt be John Healey brit védelmi miniszter szavairól, aki szerint továbbra is van esély az orosz-ukrán háború lezárására.
Jelentett a hírszerzés: minden jel arra utal, hogy újabb európai ország került Oroszország célkeresztjébe
A belga biztonsági szolgálatok szerint valószínűleg Oroszország áll a közelmúltban történt drónincidensek mögött, amelyek megzavarták a légi forgalmat és a katonai műveleteket Belgiumban - számolt be a Belga News Agency.
Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok
Andrej Marocsko, az orosz katonai szakértő szerint az ukrán fegyveres erők komoly problémákkal szembesülnek a fronton – közölte a TASzSz.
Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye
Tovább folytatja Kijev a dróntámadásokat Oroszország ellen, amelyeknek a célja elsősorban az energetikai létesítmények szisztematikus rombolása.
Orosz drónjelentés
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 75 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem. Az összesítés szerint a legnagyobb támadás a Volgográdi régiót ért, itt összesen 49 támadó eszközt semmisítetek meg, de hasonló fegyvereket érzékeltek a Krímben (7), Voronyezsben (6), Rosztov (4), Belgorod (3), Orlovszkaja (2), Moszkva (1), Kurszk (1), Lipetszk (1) és Tambov (1) régiókban is.
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a miami American Business Forumon tartott beszédet, ekkor szóba került az orosz-ukrán háború rendezésének kérdése is – számolt be az RBK.
Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország egyelőre csak mérlegeli a nukleáris tesztek előkészítésének szükségességét, nem kezdte el azokat - tudósított a TASzSz.
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
