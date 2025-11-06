  • Megjelenítés
A sötét diktatúra több ezer katonája tűnt fel az ukrán határnál, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

10 ezer észak-koreai katona tartózkodik most az orosz-ukrán határvonal orosz oldalán – jelentette a dél-koreai Nemzeti Hírszerzési Szolgálat (NIS). Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Évek óta mérgezi a kapcsolatot az orosz Sz-400-as rakétarendszer a NATO hatalmai között: áttörés jöhet

Törökország újabb tárgyalásokat kezdeményez a Lockheed Martin vállalattal az F-16-os vadászgépek beszerzése körüli árvita rendezésére, miközben Erdogan elnök személyesen is közbenjárt Trumpnál az ügy érdekében - jelentette a Bloomberg.

Évek óta mérgezi a kapcsolatot az orosz Sz-400-as rakétarendszer a NATO hatalmai között: áttörés jöhet
Eljött a fordulat: kulcsfontosságú területen előzte meg a NATO az oroszokat, hosszútávú konfliktusra kell készülni

Mark Rutte, a NATO főtitkára arról beszélt egy fórumon, hogy egy kulcsfontosságú területen a védelmi-biztonsági szervezet Oroszország fölé kerekedett – közölte az RBK.

Eljött a fordulat: kulcsfontosságú területen előzte meg a NATO az oroszokat, hosszútávú konfliktusra kell készülni
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa

Kína nem csupán elnézi, hanem támogatja Oroszország és Észak-Korea katonai együttműködését – közel állunk ahhoz, hogy nyílt szövetség jöjjön létre Moszkva, Phenjan és Peking közt – fejtette ki Oleg Ivanov orosz politikatudós az MK.ru-nak.

Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Ez kell ahhoz, hogy Putyin hajlandó legyen fegyverszünetet kötni

Ha az orosz erők megkapják vagy elfoglalják a teljes Donyeck-medencét, akkor ezzel a teljesült redukált háborús céllal már Putyin készen állhat a fegyverszünet megkötéséhez – mondta Gyarmati István, a Magyar Atlanti Tanács (MAT) főtitkára a MAT konferenciáján, amely Donald Trump második kormányzásának első évét értékelte. A szakértő eszerint ennek hiányában Oroszország akkor kényszerülhet rá majd a fegyverszünetre, ha elfogy a háború folytatásához szükséges anyagi forrása, illetve konkrétan a harcokhoz szükséges üzemanyaga. Előbbit az orosz olaj értékesítésére vonatkozó nyugati szankciók, míg az utóbbit az oroszországi olajipari infrastruktúrát érő folyamatos ukrajnai támadások idézhetik elő.

Ez kell ahhoz, hogy Putyin hajlandó legyen fegyverszünetet kötni
Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok

Az ukrán fegyveres erők csapást mértek egy orosz drónközpontra a megszállt Donyeckben, amit a vezérkar november 6-án megerősített - jelentette a Kyiv Independent.

Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok
Szétszedték a legendás MQ-9 Reaper orosz másolatát: mindenkit meglepett, mit találtak benne

A Kyiv Independent közölte az ukrán hírszerzés legfrissebb beszámolóját, amely szerint Moszkva gyakorlatilag lemásolta az amerikaiak MQ-9 Reaper drónját.

Szétszedték a legendás MQ-9 Reaper orosz másolatát: mindenkit meglepett, mit találtak benne
Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?

10 ezer észak-koreai katona tartózkodik most az orosz-ukrán határvonal orosz oldalán – jelentette a dél-koreai Nemzeti Hírszerzési Szolgálat (NIS).

Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?
Megtámadták Oroszországot – Moszkva szerint egy háborúban semleges országnak is köze van az incidenshez

Ukrán drónok csapódtak be ma reggel Volgográdba, van rá esély, hogy a támadás nem Ukrajnából, hanem Kazahsztánból indult – fejtegeti Szergej Lipovoj orosz légierő-tábornagy a News.ru-nak.

Megtámadták Oroszországot – Moszkva szerint egy háborúban semleges országnak is köze van az incidenshez
Hírszerzési jelentés szerint nukleáris szabotázsakció készül Ukrajnában

Az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat jelentése szerint „a Nyugat” arra készül, hogy Oroszországot hibáztassa egy, a zaporizzsjai nukleáris erőműben bekövetkező beleset miatt – számolt be a TASzSz.

Hírszerzési jelentés szerint nukleáris szabotázsakció készül Ukrajnában
Felbukkantak Oroszország határán a legmodernebb Leopard 2A8-as harckocsik - Itt meg mi történik?

Németország új páncélos dandárja a legmodernebb Leopard 2A8 tankokkal erősíti a NATO keleti szárnyát Litvániában - írta meg a Business Insider.

Felbukkantak Oroszország határán a legmodernebb Leopard 2A8-as harckocsik - Itt meg mi történik?
Ukrán parancsnok vallomása: rendkívüli helyzet alakult ki az erődvárosnál

Nehéz helyzet alakult ki a pokrovszki fronton, ahol több mint 90 összecsapás zajlott az elmúlt nap során, és a különböző ukrán egységek munkájának összehangolása jelenti a legnagyobb kihívást - számolt be a RBK.

Ukrán parancsnok vallomása: rendkívüli helyzet alakult ki az erődvárosnál
Ukrán drónjelentés

Kijev is nyilvánosságra hozta a legfrissebb drónjelentést. Ezek szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 135 darab Sahed-típusú drónnal támadt Ukrajna területére, ezek közül a légvédelem összesen 108-et megsemmisített.

Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint

A Politico számolt be John Healey brit védelmi miniszter szavairól, aki szerint továbbra is van esély az orosz-ukrán háború lezárására.

Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint
Jelentett a hírszerzés: minden jel arra utal, hogy újabb európai ország került Oroszország célkeresztjébe

A belga biztonsági szolgálatok szerint valószínűleg Oroszország áll a közelmúltban történt drónincidensek mögött, amelyek megzavarták a légi forgalmat és a katonai műveleteket Belgiumban - számolt be a Belga News Agency.

Jelentett a hírszerzés: minden jel arra utal, hogy újabb európai ország került Oroszország célkeresztjébe
Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok

Andrej Marocsko, az orosz katonai szakértő szerint az ukrán fegyveres erők komoly problémákkal szembesülnek a fronton – közölte a TASzSz.

Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok
Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye

Tovább folytatja Kijev a dróntámadásokat Oroszország ellen, amelyeknek a célja elsősorban az energetikai létesítmények szisztematikus rombolása.

Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye
Orosz drónjelentés

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 75 ukrán drónt semmisített meg a légvédelem. Az összesítés szerint a legnagyobb támadás a Volgográdi régiót ért, itt összesen 49 támadó eszközt semmisítetek meg, de hasonló fegyvereket érzékeltek a Krímben (7), Voronyezsben (6), Rosztov (4), Belgorod (3), Orlovszkaja (2), Moszkva (1), Kurszk (1), Lipetszk (1) és Tambov (1) régiókban is.

(Ria Novosztyi)

Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a miami American Business Forumon tartott beszédet, ekkor szóba került az orosz-ukrán háború rendezésének kérdése is – számolt be az RBK.

Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország egyelőre csak mérlegeli a nukleáris tesztek előkészítésének szükségességét, nem kezdte el azokat - tudósított a TASzSz.

Ez már nem vicc: Amerika húzására Putyin is előszedheti a nukleáris fegyvereket
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Artem Gvozdkov/Global Images Ukraine via Getty Images

