Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye

Tovább folytatja Kijev a dróntámadásokat Oroszország ellen, amelyeknek a célja elsősorban az energetikai létesítmények szisztematikus rombolása.

Ukrajna 2025 második felében kezdte felpörgetni a stratégiáját, amelynek az a lényege, hogy támadásokat hajtanak végre a kulcsfontosságú orosz energetikai létesítmények ellen. November 6-án hajnalban újabb nagyszabású művelet zajlott, az orosz jelentések szerint összesen 75 drón vett ebben részt, de az nem derült ki, hogy ebből mennyi irányult kifejezetten a Volgorecsenszk városában található hőerőmű ellen. A támadásról több felvétel is érkezett.

Ukrainian drones attacked one of Russia’s largest power plants — the Kostroma GRES.The facility supplies electricity to a significant part of the central region of the Russian Federation, including industrial sites of defense importance. pic.twitter.com/ca4hUEjwof https://t.co/ca4hUEjwof — Clash Report (@clashreport) November 6, 2025

A jelentések szerint legalább három drón csapódott be a létesítmény területére, annak ellenére, hogy az orosz hatóságok korábban arról jelentettek, hogy mindegyik támadó eszközt megsemmisítették.

A mintegy 3720 MW beépített kapacitású erőmű Oroszország középső részét látja el árammal, köztük kulcsfontosságú hadiipari létesítményeket is.

At least three Ukrainian UAVs struck the Kostroma GRES Thermal Power Plant in the city of Volgorechensk, Kostroma Oblast. A fire is now burning there. Coordinates: 57.45806, 41.17486 pic.twitter.com/R7fbyK9wAA https://t.co/R7fbyK9wAA — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 6, 2025

A jelentések szerint ebben a pillanatban is lángol az üzem, de arról nem ismertek a pontos információk, hogy milyen károk keletkeztek, és mindez mekkora problémát okoz az áramellátásban a környéken.

