  • Megjelenítés
Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye
Globál

Fájdalmas ponton csapott le Ukrajna: lángokban Oroszország egyik legfontosabb létesítménye

Portfolio
Tovább folytatja Kijev a dróntámadásokat Oroszország ellen, amelyeknek a célja elsősorban az energetikai létesítmények szisztematikus rombolása.

Ukrajna 2025 második felében kezdte felpörgetni a stratégiáját, amelynek az a lényege, hogy támadásokat hajtanak végre a kulcsfontosságú orosz energetikai létesítmények ellen. November 6-án hajnalban újabb nagyszabású művelet zajlott, az orosz jelentések szerint összesen 75 drón vett ebben részt, de az nem derült ki, hogy ebből mennyi irányult kifejezetten a Volgorecsenszk városában található hőerőmű ellen. A támadásról több felvétel is érkezett.

A jelentések szerint legalább három drón csapódott be a létesítmény területére, annak ellenére, hogy az orosz hatóságok korábban arról jelentettek, hogy mindegyik támadó eszközt megsemmisítették.

A mintegy 3720 MW beépített kapacitású erőmű Oroszország középső részét látja el árammal, köztük kulcsfontosságú hadiipari létesítményeket is.

Még több Globál

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Katonai szakértő: van egy fontos terület, ahol katasztrofálisan állnak az ukránok

Elszállt élelmiszerárak és háborús feszültségek veszélyeztetik a klímavédelmet

A jelentések szerint ebben a pillanatban is lángol az üzem, de arról nem ismertek a pontos információk, hogy milyen károk keletkeztek, és mindez mekkora problémát okoz az áramellátásban a környéken.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán
Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility